Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

Ao final da sessão, a moeda americana recuou 1,02%, cotada a R$ 5,0367

O dólar fechou em queda nesta segunda-feira (16). Já o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em alta.

O dia foi marcado pelo mercado financeiro acompanhando as tensões no Oriente Médio, por conta do confronto entre Israel e Hamas. O relatório do Banco Central do Brasil (BC), que reúne projeções de economistas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos do País, indicou, pela primeira vez, que o índice de preços deve encerrar este ano dentro da meta nacional.

Ao final da sessão, a moeda americana recuou 1,02%, cotada a R$ 5,0367. Na mínima do dia, atingiu os R$ 5,0337.

Investidores ainda seguiram de olho em novas sinalizações sobre o rumo das taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil e monitoraram os desdobramentos da guerra. Com isso, a B3 encerrou em alta de 0,67%, aos 116.534 pontos.

Na última sexta-feira, o índice fechou com queda de 1,11%, aos 115.754 pontos. Com o resultado desta segunda, passou a acumular alta de 0,67% na semana, queda de 0,03% no mês e ganhos de 6,20% no ano.

