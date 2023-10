Mundo Embaixada do Brasil no Egito aguarda sinal verde para acompanhar travessia de brasileiros em Gaza

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Equipe já está na cidade de Ismailia, a cerca de 250 km da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito

Uma equipe da Embaixada do Brasil no Egito está na cidade de Ismailia, a cerca de 250 km da passagem de Rafah, à espera de sinal verde para acompanhar a travessia de brasileiros que estão na Faixa de Gaza.

As negociações seguem em curso para a reabertura da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Os diplomatas, no entanto, ainda preferem não dar previsão sobre quando será possível deslocar os brasileiros. Pelo menos 28 brasileiros aguardam repatriação em Gaza. Doze estão em Khan Younes e 16 já na região Rafah.

Um avião presidencial — enviado na quinta-feira (12) especificamente para resgatar esse grupo de Gaza — segue em Roma, na Itália. Aguarda apenas autorização para seguir para o Egito. O governo brasileiro tem negociado em todas as frentes na tentativa de viabilizar um corredor humanitário.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou no sábado (14) para a autoridade Palestina Mahmoud Abbas. Na sexta-feira (13), já havia conversado com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Lula também telefonou para o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi.

Além disso, o Itamaraty não descarta fazer contato com o próprio Hamas para negociar a retirada dos brasileiros.

