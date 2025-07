Mundo Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publica postagem nas redes sociais contra a imigração: “Até o E.T. sabia a hora de voltar para casa”

23 de julho de 2025

O governo Trump anuncia que é uma "oportunidade histórica para estrangeiros ilegais receberem viagens gratuitas"

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil utilizou uma rede social nesta quarta-feira (23) para publicar uma mensagem agressiva orientando imigrantes em situação ilegal a deixar o país.

Na publicação, em português e com a marca do Departamento de Estado (órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores), é exibida uma imagem com referência do filme de ficção científica E.T. (1982), de Steven Spielberg, e a seguinte mensagem:

“Se você está nos EUA ilegalmente, faça como o E.T.: é hora de ligar para casa. Use o aplicativo CBP Home e vá embora agora, com apoio e dignidade. Você receberá assistência para a viagem e uma ajuda de custo para retornar ao seu país de origem”.

A publicação faz referência ao aplicativo CBP Home: Assistência para Autodeportação Voluntária, uma proposta do Departamento de Estado dos EUA.

No site oficial, o governo Trump anuncia que o aplicativo é uma “oportunidade histórica para estrangeiros ilegais receberem viagens gratuitas, perdão de qualquer multa por não saída e um bônus de US$ 1 mil para facilitar a viagem de volta ao seu país de origem”.

A publicação da embaixada acontece num contexto em que a Casa Branca tem buscado endurecer regras para entrada de imigrantes no país desde que o presidente Donald Trump tomou posse, em janeiro deste ano.

Esta não é a primeira vez que a missão americana no Brasil faz uma publicação do tipo. O teor das postagens tem se concentrado na questão migratória, sobretudo do ponto de vista da segurança. Em mais de uma ocasião, a embaixada reforçou que “o visto é um privilégio, não um direito”, pontuando que ele pode ser revogado em caso de violação da lei ou mesmo de publicações vistas como hostis.

Os EUA são o principal destino de emigrantes brasileiros, com 1,9 milhão de expatriados, segundo o Itamaraty. Estima-se que 230 mil estejam em situação irregular.

Nos Estados Unidos, o governo Trump se mobilizar para cumprir as cotas do governo Trump para aumentar a prisão e a deportação de imigrantes indocumentados. Autoridades ligadas ao Departamento de Segurança Interna estão pedindo aos ex-agentes do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos) que retornem ao serviço, de acordo com um e-mail enviado a vários ex-agentes.

Ele vem com um bônus de até US$ 50 mil, o que equivale a cerca de R$ 280 mil.

“Você serviu aos Estados Unidos da América com distinção e honra”, diz a mensagem. “Agora, seu país o convoca para servir mais uma vez”, completa.

Considerada “Operação Retorno à Missão”, a liderança do ICE emitiu um “apelo urgente” aos ex-funcionários da agência, indicando que “vocês podem servir em seu local atual e em suas séries de trabalho anteriores”.

Embora o governo Trump tenha divulgado publicamente sua repressão à imigração, autoridades foram criticadas reservadamente por não cumprirem as cotas de prisão solicitadas pela Casa Branca, de acordo com diversas fontes familiarizadas com as discussões.

