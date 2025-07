Colunistas Embora participem do governo, PP e PSDB lançam candidatos ao Piratini para enfrentar Gabriel Souza

Por Flavio Pereira | 22 de julho de 2025

Pré-candidatura de Paula Mascarenhas sinaliza que PSDB está vivo no processo eleitoral. (Foto: Divulgação/PSDB)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O PSDB está bem vivo e deu esse recado ao lançar a pré-candidatura, ao Palácio Piratini, da sua presidente estadual, a atual secretaria Paula Mascarenhas. Em um grande evento tucano realizado na Zona Sul do estado, Paula Mascarenhas, atual secretária estadual de Relações Institucionais, reforçou o propósito da candidatura de fortalecer o PSDB no cenário estadual e afinidade do partido com o atual governo estadual.

Aliados, mas nem tanto

Mesmo participando do governo, o PSDB, antigo partido do governador Eduardo Leite (PSD), apresenta candidato para enfrentar Gabriel Souza, do MDB. O mesmo já havia ocorrido com o PP, que tem forte presença no governo, e mesmo assim apresentou a candidatura do deputado federal Covatti Filho para enfrentar Gabriel Souza na disputa ao Palácio Piratini. Assim, PP e PSDB, como estratégia de mostrarem força, sinalizam que não estarão com o pré-candidato do MDB no primeiro turno. PSDB e PP justificam esse movimento como uma busca de protagonismo nas negociações para a disputa eleitoral de 2026.

Deputado Dr. Thiago vai assumir Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

O deputado estadual Thiago Duarte (União Brasil) pediu licença a partir do dia 28 da cadeira que ocupa na Assembleia Legislativa para assumir o cargo de secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e confirmou ontem ao colunista a informação aqui publicada: o seu partido ingressou com petição no Tribunal Regional Eleitoral, pedindo que cautelarmente seja deferida a posse do suplente Ruy Irigaray na sua vaga. O ingresso na Justiça aconteceu depois que o presidente da Assembleia, deputado Pepe Vargas (PT), decidiu chamar para a vaga, a suplente Barbara Penna, que abandonou o União Brasil para filiar-se ao Podemos. Thiago Duarte que é médico e advogado, substituirá na secretaria da Justiça, Fabrício Peruchin que é filiado ao União Brasil.

À revelia de Hugo Motta, comissões da Câmara convocam reuniões para apoio político a Jair Bolsonaro

À revelia do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), que havia proibido a realização de atividades durante o recesso parlamentar, duas comissões presididas pelo Partido Liberal (PL) convocaram reuniões deliberativas para esta terça-feira (22). A pauta das duas reuniões inclui moções de apoio político ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

As comissões que convocaram reuniões:

– Segurança Pública e Combate ao Crime Presidida pelo deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP).

– Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional presidida pelo deputado Filipe Barros (PL-PR).

Aprovado projeto que veda aprovação de alunos que não obtiverem notas para passar de ano

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que veda a promoção automática de alunos dos ensinos fundamental e médio que não obtiverem nota para passar de ano, ressalvadas situações relacionadas à saúde do estudante. Se o texto for aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, não precisará ir a votação em plenário, sendo remetido ao Senado. O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), ao projeto 5136/19, do deputado Bibo Nunes (PL-RS). Se a medida virar lei, as escolas serão proibidas de adotar o chamado regime de progressão continuada. O texto proíbe a organização da educação básica em ciclos maiores do que um ano.

No Parcão, Comandante Nádia defende “Justiça e Liberdade”

A vereadora comandante Nadia ((PL) liderou ontem no final da tarde uma mobilização no Parcão, em Porto Alegre, alinhada com a pauta nacional que o seu partido aprovou, de “mobilizações por Justiça e Liberdade”:

“Estive na esquina do Parcão, cercada de pessoas que, assim como eu, se recusam a aceitar caladas o avanço da censura, a perseguição a quem pensa diferente, o desrespeito à Constituição e à vontade do povo. Não estou aqui por mim. Estou por nós. Pelo Brasil que trabalha, que acredita em Deus, que honra a família, que respeita as leis e que quer um país de verdade, com ordem e progresso”, afirmou a vereadora.

Eduardo Leite e o recado ao Governo Federal: “se movimente”

O Banrisul já está apto a realizar operações para a prorrogação das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, após o anúncio feito pelo governador Eduardo Leite na sede da Farsul, da liberação de R$ 150 milhões para essa operação. Na ocasião, Eduardo Leite deu uma cutucada no governo federal:

“Fica o nosso recado ao governo federal para que se movimente, seja na securitização, seja num novo financiamento que alongue dívidas para os nossos produtores fazerem o que sabem melhor: trabalhar e produzir riquezas”, declarou

Brasil paga a conta da imprudência de Lula

Em editorial, o Estadão explica na edição de ontem (21) que o ataque de Donald Trump ao Brasil tem menos a ver com solidariedade a Jair Bolsonaro, mas sim com algumas decisões de Lula, como alinhar o Brasil à China e à Rússia a pretexto de fortalecer o Brics contra os EUA:

“Está ficando cada vez mais evidente que o crescente ataque de Trump ao Brasil é, na verdade, parte de uma ofensiva contra o Brics – bloco que, a despeito das fantasias lulopetistas sobre alternativas de desenvolvimento, se presta exclusivamente a projetar o poder da China em contraste com os EUA e o Ocidente, tendo como subproduto o respaldo ao imperialismo da Rússia de Vladimir Putin.

Isso ficou claro quando Mark Rutte, secretário-geral da Otan, a aliança militar ocidental ainda liderada pelos EUA, avisou que os países do Brics podem sofrer sanções por parte do governo americano caso continuem a fazer negócios com a Rússia. A intenção de Washington é obrigar os parceiros russos no Brics a pressionar Moscou a aceitar uma trégua na sua guerra contra a Ucrânia, como deseja Trump”, comenta o editorial.

