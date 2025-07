Cláudio Humberto Lula imita Maduro ao acusar “traidores da pátria”

Por Cláudio Humberto | 22 de julho de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Evidenciando que a Venezuela é logo ali, Lula (PT) adota a estratégia ou o padrão de comportamento do ditador Nicolas Maduro ao chamar críticos de “traidores da pátria”, criminalizando a oposição e justificando medidas de endurecimento do regime. Na Venezuela, reparem as coincidências, a Venezuela passou a censurar redes sociais e depois a imprensa, anulou o Legislativo, perseguiu e prendeu oposicionistas, tornando-os inelegíveis, e instaurou a ditadura de uma vez por todas.

Delações no 0800

Após chegar ao poder, Maduro criou um número 0800, no exato dia 16 de setembro de 2013, para delações de supostos “traidores da pátria”.

Modelito Maduro

Lula adotou a estratégia em rede nacional de rádio e TV, quinta (17), para atacar Donald Trump e os fantasiosos “traidores da pátria”.

Culpa terceirizada

O 0800 surgiu como “resposta” do tirano à crise econômica, apagões de 70% do pais, escassez de empregos, comida e até papel higiênico.

Ditadura in natura

Milhões deixaram a Venezuela, e milhares foram presos e torturados e adversários ficaram inelegíveis. E o ditador ainda fraudou as “eleições”.

PT já simpatiza com Alckmin candidato em SP

Com chance perto de zero de conseguir se eleger ao governo de São Paulo, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) é escanteado pelo PT, que agora simpatiza pela candidatura do vice Geraldo Alckmin (PSB) ao governo paulista. Sem levar muita fé em Márcio França (PSB), ministro da Microempresa e maldosamente chamado em Brasília de microministro, facções do PT querem alguma chance para enfrentar o bem avaliado governador Tarcísio de Freitas (Rep) ou seu indicado.

Boca pra fora

O nome de Haddad chegou a ser pivô de briga entre PT e PSB. França abriu mão da candidatura em 2022 após prometido apoio em 2026.

Faltam os russos

O problema agora é outro: Alckmin nunca externou com veemência disposição para o governo. Reservadamente, admite “talvez” o Senado.

Cavalo selado

Alckmistas do PSB acham que a crise do tarifaço, que Lula faz que não é com ele, é a chance do ex-tucano voltar aos holofotes no Estado.

Serenidade de araque

“Dilma de calças”, pelo tratamento rude até a aliados, o ministro Rui Costa (Casa Civil) é um gozador. Disse ontem que o governo do PT age com “serenidade” na crise com os Estados Unidos. Não se sabe se ele se refere a Lula chamando Trump de “nazista” ou de “chantagista”.

Pariu um rato

A coluna cantou a pedra no domingo (20) e não deu outra: não tinha nada demais no pen drive apreendido pela Polícia Federal no banheiro da casa de Jair Bolsonaro. Laudo aponta para conteúdo “irrelevante”.

Na pauta

Se não cancelar de última hora, a Comissão de Segurança Pública da Câmara vota hoje (22), apesar do recesso parlamentar, moção de solidariedade a Jair Bolsonaro, alvo de Moraes e da PF na sexta (18).

Café como exceção

Há expectativa de que Trump crie exceção para café no tarifaço, como o fez na manteiga irlandesa, popular e barata nos EUA. Afinal, cada dólar de café do Brasil gera 43 dólares na economia americana, segundo Marcio Cândido, líder do Conselho dos Exportadores de Café.

Aqui é mais caro

Enquanto o consumidor pagava em média R$4,13 por litro de etanol, em 2024, o Brasil exportava 309,7 milhões de litros do produto para os EUA ao preço médio de US$ 0,587 por litro, equivalentes a R$3,20.

Samba no pé

Luís Roberto Barroso (STF), ágil na hora de soltar o gogó em eventos da nata de Brasília, inovou no Maranhão, no fim de semana. Deixou os microfones de lado e caiu no samba ao som de Benito di Paula.

Falta muito

Governistas soltam fogos à toa com a decisão de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de ficar nos EUA, mesmo com o fim da licença. A contagem de faltas dos deputados, em geral, só é feita em março do ano seguinte.

Amordaçado

Despacho de Alexandre de Moraes (STF), censurando entrevistas de Jair Bolsonaro nas redes sociais, ocorreu pouco antes de coletiva do ex-presidente, que seria às 16h. A ordem do ministro saiu às 13h36.

Pensando bem…

…Lula conseguiu unir o país, é rico e pobre reclamando junto.

PODER SEM PUDOR

Oligarquia nos trinques

Os maranhenses têm diferentes maneiras de mostrar admiração pelo senador José Sarney (PMDB-MA). Certo dia, o líder político acabara de desembarcar em São Luís quando um carregador de malas o saudou com o polegar para cima, sem saber o significado da expressão que usava: “Meu senador! Nossa oligarquia tá assim, ó, ó, ó!…”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

