A Embraer apresentou nesta segunda-feira (6) propostas para redução de jornada e de salário, além da adoção de layoff (suspensão temporária dos contratos de trabalho) para parte dos trabalhadores. As medidas são para enfrentar a crise do novo coronavírus (Covid-19). A empresa tem cerca de 16 mil funcionários no Brasil – cerca de 10 mil em São José dos Campos.