Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Redução das emissões de CO2 ocorreu em meio à pandemia de coronavírus Foto: Agência Brasil Redução das emissões de CO2 ocorreu em meio à pandemia de coronavírus. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A pandemia de coronavírus provocou uma queda inédita das emissões de CO2 (dióxido de carbono) em todo o mundo no primeiro semestre deste ano, aponta um estudo divulgado nesta quarta-feira (14). A queda é maior do que as registradas durante a crise financeira de 2008 e a Segunda Guerra Mundial.

A pesquisa, publicada por um grupo de cientistas de China, França, Japão e Estados Unidos no periódico científico Nature Communications, revela que as emissões diminuíram em 1,551 milhão de toneladas (8,8%) na primeira metade de 2020 quando comparadas com o mesmo período do ano passado.

No primeiro semestre, as emissões de CO2 derivadas do transporte caíram 40%, as da produção de energia, 22%, e as da indústria, 17%. Os cientistas destacaram, entretanto, que as emissões voltaram a subir para seus níveis habituais em julho de 2020, quando a maioria dos países flexibilizou as restrições. Os pesquisadores usaram dados baseados na atividade em tempo real e analisaram as tendências diárias, semanais e sazonais de emissões de CO2 antes e depois da pandemia de Covid-19 e da retração econômica que ela desencadeou.

