Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

"O turismo, os empreendedores e todos os gaúchos têm muito a celebrar com a volta dos voos regionais", afirmou Leite Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini "O turismo, os empreendedores e todos os gaúchos têm muito a celebrar com a volta dos voos regionais", afirmou Leite. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Depois de sete meses de suspensão dos voos regionais no Rio Grande do Sul por causa da pandemia de coronavírus, o governador Eduardo Leite recebeu, nesta quarta-feira (14), a informação de que a Azul Linhas Aéreas retomará, a partir de 8 de dezembro, os voos ligando Porto Alegre aos municípios de Pelotas e Santa Maria.

O presidente da companhia, John Rodgerson, afirmou, durante reunião com Leite, que as passagens dos voos de ida e volta, de segunda a sexta-feira, com capacidade para até 70 passageiros no turboélice ATR 72-600, começarão a ser vendidas neste sábado (17) pelo site da Azul.

Rodgerson garantiu que a Azul seguirá todos os protocolos e medidas de higiene para evitar a propagação do coronavírus. “Estamos confiantes para voltar com os voos para Santa Maria e Pelotas neste primeiro momento, mas sabemos e queremos fazer muito mais no RS. Temos um planejamento para seguir retomando outras rotas regionais, que já tínhamos criado no ano passado, e, além disso, estamos pensando em novas linhas. Nós estamos voltando com força”, destacou o presidente da empresa aérea.

“É uma importante notícia, que demonstra que as medidas adotadas até aqui de enfrentamento ao coronavírus foram acertadas e, ao mesmo tempo, que aponta e impulsiona a retomada da nossa economia. Um Estado como o nosso, grande em tamanho e em potencial de investimentos e negócios, precisa estar conectado. O virtual ajuda muito, mas não substitui as relações presenciais. O turismo, os empreendedores e todos os gaúchos têm muito a celebrar com a volta dos voos regionais”, afirmou o governador.

