Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Traficante informou que transportaria a droga de Florianópolis (SC) para Porto Alegre Foto: PRF/Divulgação Traficante informou que transportaria a droga de Florianópolis (SC) para Porto Alegre. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na manhã desta quarta-feira (14), um traficante que transportava mais de 21 quilos de pasta-base de cocaína na BR-101, em Osório, no Litoral Norte gaúcho.

O Sandero que o traficante dirigia foi abordado pelos policiais depois que os agentes receberam informações do serviço de inteligência da PRF. Durante vistoria no veículo, os tabletes da droga foram achados no para-choque do carro.

O criminoso informou que transportaria a droga de Florianópolis (SC) para Porto Alegre.

