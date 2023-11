Inter No Beira-Rio, Inter e Fluminense empatam em 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Com o ponto somado, o Colorado chegou aos 43 pontos na 11ª posição Foto: Ricardo Duarte/Internacional Colorado tem agora pela frente o Palmeiras, na noite de sábado. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Jogando no Beira-Rio na noite dessa quarta-feira (8), o Inter empatou em 0 a 0 com o Fluminense, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o placar, o Colorado soma 43 pontos e se mantém em 11º lugar na tabela, mas pode cair de posição conforme resultados paralelos. O próximo compromisso do time gaúcho é às 21h de sábado (11), fora de casa, contra o Palmeiras.

O confronto dessa quarta marcou o reencontro entre Inter e Fluminense em Porto Alegre após a semifinal da Copa Libertadores, quando os visitantes levaram a melhor e se classificaram para a decisão do torneio continental. O time carioca conquistaria o título ao derrotar o Boca Juniors (Argentina) no sábado passado (4).

O jogo

O Colorado enfrentou um Fluminense misto, descansando suas peças mais desgastadas após a decisão de sábado. Faltou inspiração e concentração. Enner Valencia ficou quatro vezes em posição de impedimento no primeiro tempo. As primeiras chances sairiam a partir do equatoriano, mas, antes dos dez minutos, ele foi flagrado em impedimento duas vezes.

Aos 17 minutos, foi a vez do capitão colorado Alan Patrick aparecer. Ele recebeu bola de Maurício na entrada da área, e de pé esquerdo bateu forte para defesa difícil de Fábio. Dez minutos mais tarde, o Fluminense respondeu com Léo Fernández. Após boa troca de passes, ele ficou com a bola na meia lua colorada e chutou para linda defesa de Rochet.

Antes do intervalo, Alan Patrick cobrou falta que passou perto da meta defendida por Fábio. A inércia do Fluminense irritou o técnico Fernando Diniz que promoveu mudanças no intervalo. Martinelli e Keno substituíram Nino e Alexsander. Ganso entrou logo depois no lugar de Léo Fernández.

No Inter, Aránguiz deu lugar a Bruno Henrique. Ao seu estilo, o Fluminense iniciou a segunda etapa tocando a bola. O Inter roubou e Maurício, da entrada da área chutou com perigo, passando perto do gol.

Na sequência, Valencia recebeu, driblou o volante André e cruzou. A defesa afastou e Bustos novamente cruzou. Fábio espalmou, Mauricio pegou o rebote e cruzou novamente mas ninguém do Inter completou para o gol de Fábio.

Com o ritmo menos intenso que a primeira etapa, o segundo tempo não foi de grandes chances de lado a lado. Apenas aos 42 minutos o jogo teve alguma emoção. Valencia cabeceou e Marlon afastou antes que Mercado chegasse para concluir e abrir o marcador. No lance seguinte, o lateral Guga cruzou e Yoni González completou raspando o poste de Rochet.

Ficha técnica

– Inter: Rochet; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Dalbert (Nico Hernández); Johnny, Charles Aránguiz (Bruno Henrique), Mauricio e Wanderson (Matheus Dias)(Carlos de Pena); Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

– Fluminense: Fábio; Guga, Marlon, Nino (Keno) e Diogo Barbosa; André, Alexsander (Martinelli), Lima, Leo Fernández (Ganso) e Jhon Arias; John Kennedy (Yony González). Técnico: Fernando Diniz.

– Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Alessandro Rocha de Matos e Luis Carlos Costa. Quarto Árbitro: Roger Goulart. VAR: Diego Pombo Lopez.

