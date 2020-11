Geral Empate dá vitória a candidato dois meses mais velho em cidade catarinense

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Mauro Risso foi eleito por critério de idade em Jardinópolis, em Santa Catarina. (Foto: Reprodução)

O que parece improvável aconteceu na pequena cidade de Jardinópolis, no Oeste de Santa Catarina: os dois candidatos a prefeito empataram, cada um com 748 votos, e a escolha do vencedor acabou sendo pela idade. Mauro Risso, do MDB, venceu a disputa por ter nascido dois meses antes do rival Antoninho Bevilacqua (PT). Pela legislação eleitoral, em caso de empate, é declarado vencedor o mais velho.

Risso, que tem 50 anos, nasceu em 9 de janeiro de 1970. Bevilacqua, no dia 7 de março do mesmo ano. O emedebista conta que a brincadeira surgiu na fila de votação. Ele e Bevilacqua votam na mesma zona eleitoral e foram à urna no mesmo horário, perto do meio dia. Foi o irmão de um vereador da cidade quem quis descontrair a espera e se fez a pergunta: “E se der empate? Qual de vocês é o mais velho?”.

“Descobrimos ali, na fila, que temos a mesma idade, mas que eu era um pouco mais velho. Foi uma surpresa, ninguém nunca havia cogitado isso”, conta Risso.

O prefeito eleito, porém, não imaginava que pudesse acontecer de fato um empate. Segundo Risso, nas pesquisas de intenção de voto encomendada pelo partido, ele tinha larga vantagem sobre o petista, com mais que o dobro de votos do adversário. Nas urnas, nove eleitores votaram em branco. Outros 19 foram votos nulos.

Risso ingressou na política em 2004, como vereador. Exerceu o mandato por apenas um ano e se tornou secretário de Educação. Em 2009, passou a ser secretário da Saúde e permaneceu no posto por 10 anos. Só deixou o posto este ano, para disputar pela primeira vez a prefeitura do município.

Caçula de sete irmãos, Risso nasceu no Rio Grande do Sul, mas a família se mudou para Santa Catarina quando ele tinha apenas seis meses.

Florianópolis

Na capital de Santa Catarina, Florianópolis, Gean Loureiro (DEM) foi reeleito à prefeitura no domingo (15). Ele recebeu 126.144 votos (53,46%). Professor Elson (PSOL) ficou em segundo lugar na disputa, tendo recebido 42.778 votos (18,13 % dos votos válidos).

Foi registrado o comparecimento de 254.738 eleitores às urnas. O total de votos brancos foi de 6.433 (2,52%). Já os votos nulos contabilizaram 12.348 (4,85%). O índice de abstenção foi de 28,65%.

Gean é advogado e iniciou a vida política em 1992, quando concorreu a uma vaga na Câmara de Vereadores de Florianópolis, sendo eleito com apenas 19 anos de idade. Ocupou o cargo em sucessivas legislaturas (de 1993 a 2013). Foi também deputado estadual de 2015 a 2017 e é hoje o atual prefeito da cidade. Concorreu à reeleição pela coligação Viva Floripa (DEM, Pode, PSD, Republicanos e PSC). Seu vice é Topázio Silveira Neto (Republicanos). As informações são do jornal O Globo e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

