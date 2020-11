Geral A taxa de reeleição de prefeitos é a maior em 12 anos

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Votação ocorreu com diversas medidas de precaução contra o coronavírus. (Fernando Frazão/Agência Brasil)

A eleição de 2020 ficará marcada como o pleito do continuísmo dos incumbentes. Com a apuração de 100% dos urnas em todo o país, o percentual de prefeitos que conquistaram um segundo mandato é o maior desde 2008. Até o momento, 63% dos candidatos que tentaram a reeleição obtiveram êxito. O levantamento considera aqueles candidatos que se mantiveram no cargo durante os quatro anos entre uma eleição e outra.

O cenário mostra uma transformação da fotografia política em quatro anos. Em 2016, o percentual de reeleição foi o menor da história, desde a possibilidade de reeleição. Na oportunidade, menos da metade dos prefeitos que concorreram novamente ao mesmo cargo foram bem sucedidos, de 47%.

O retrato eleitoral indica que discursos radicais de antipolítica, uma das principais marcas do pleito de 2018, não teve força relevante no país em 2020. O histerismo que embalou candidaturas bem-sucedidas há dois anos foi ofuscado agora – as mudanças no jogo partidário envolveram mais a reorganização de atores políticos tradicionais do que o surgimento de outsiders.

Com os resultados de momento, o percentual de 2020 está abaixo apenas do pleito de 2008, quando 66% dos prefeitos conseguiram renovar o mandato.

Naquela oportunidade, os municípios e a economia estavam em cenário positivo, favorecendo aqueles que estavam no poder. Desta vez, outros fatores explicam esse cenário positivo ao continuísmo.

Cientistas políticos afirmaram durante a campanha que a pandemia ajudou os prefeitos a aumentarem a visibilidade do trabalho desenvolvido. Quem trabalhou bem, se deu bem e conseguiu converte a aprovação da gestão em votos.

Além disso, foram eles que formaram as maiores coligações, numa eleição com recorde de candidaturas. Os melhores padrinhos, por sua vez, foram os próprios prefeitos, e não governadores ou o presidente Jair Bolsonaro.

Em cinco capitais, por exemplo, a reeleição dos prefeitos aconteceu em primeiro turno, como em Curitiba (PR), com Rafael Greca (DEM); em Belo Horizonte, com Kalil (PSD); em Campo Grande (MS), com Marquinhos Trad (PSD); em Natal (RN), com Álvaro Dias (PSDB); e em Florianópolis (SC), com Gean Loureiro (DEM).

Outro fator foi a campanha mais curta desde a redemocratização e limitações para se fazer campanha. A falta de debates na televisão e o curto espaço de campanha favoreceram os candidatos à reeleição.

Sem espaços para que os novos possam desconstruir e construir a oposição aos candidatos da situação, fazer-se conhecido ficou cada vez mais restrito aos neófitos.

Das 13 cidades onde os atuais prefeitos tentam um novo mandato, somente em uma, Porto Alegre, o candidato sequer passou para o segundo turno. Na capital gaúcha, o tucano Nelson Marchezan não conseguiu chegar ao segundo turno, ficando apenas com 21% dos votos válidos. Marchezan passou a incluir a seleta lista de prefeitos que tentaram a reeleição e sequer chegaram ao segundo turno. Desde 2004, 27 prefeitos estiveram nessa situação. As informações são do jornal O Globo.

