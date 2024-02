Grêmio Na Arena, Grêmio empata em 1 a 1 com o São Luiz pelo Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

O Grêmio segue na primeira colocação com 16 pontos. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o São Luiz nesse sábado (10), na Arena, pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Zangão de Ijuí abriu a contagem com Lucas Souza, mas Everton Galdino deixou tudo igual na reta final da etapa complementar. Com o resultado, o Grêmio segue no topo da tabela, com 16 pontos. O próximo compromisso será fora de casa na quarta-feira (14),às 19h, contra o Ypiranga.

Os termômetros alcançaram os 38ºC durante a partida na capital gaúcha. O calor prejudicou o desempenho de ambas as equipes durante os 90 minutos. A equipe de arbitragem precisou realizar duas paradas técnicas para hidratação durante a primeira etapa.

Em campo, o técnico Renato Portaluppi apostava no retorno de Jhonata Robert, após sucessivas lesões, para acionar André Henrique e JP Galvão no ataque gremista. A primeira grande oportunidade surgiu aos 9 minutos. JP Galvão, sozinho, chutou para fora. André Henrique, após uma linda jogada de Reinaldo, chutou torto e JP tentou desviar para o gol, mas mandou para fora.

No minuto seguinte foi a vez do São Luiz concluir para boa defesa do Marchesín. Aos 27 minutos JP Galvão novamente, tirou o goleiro do São Luiz da jogada e perdeu um gol incrível batendo pra fora. Na sequência, aos 28 minutos o atacante Vini Peixoto, do São Luiz, mandou um chute no poste.

Aos 40, uma baixa importante para Renato. Jhonata Robert sofreu um novo problema no joelho esquerdo. Sozinho, ele sentiu um problema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, mesmo local em que sofreu um estiramento há cerca de duas semanas. Em seu lugar entrou o garoto Gustavo Nunes.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, os visitantes coordenaram as ações. Aos 13 minutos, Lucas Souza recebeu na área, dominou, venceu a marcação de Kannemann e bateu colocado para abrir o marcador na Arena. Dominado pelo adversário, o Grêmio se jogou para o ataque. Renato tirou a dupla de zagueiros. Aos 42, Gustavo Nunes levantou na área e Galdino, de cabeça, deixou tudo igual em Porto Alegre.

O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira (14), contra o Ypiranga fora de casa, às 19h, pela oitava rodada da competição. O São Luiz, que ocupa a 6ª posição da tabela, recebe o Juventude na terça-feira (13), às 20h.

Ficha técnica

– Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel (Dodi), Kannemann (Rubens) e Reinaldo; Pepê, Villasanti e Cristaldo (Nathan); Jonatha Robert (Gustavo Nunes), André Henrique e JP Galvão (Galdino). Técnico: Renato Gaúcho.

– São Luiz: Raul; João Vitor (Wesley), Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Gabriel Davis (Mateus Santana), Borasi (Ramires) e Gabriel Pereira; Dal Pian (Felipe Baiano) e Vini Peixoto (Lucas Souza). Técnico: Alessandro Telles.

– Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Lucio Beiersdorf Flor.

