Por Redação O Sul | 26 de junho de 2024

Próximo compromisso da equipe gaúcha será no domingo (30), contra o Fluminense. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Jogando fora de casa na noite dessa quarta-feira (26), o Grêmio quebrou uma sequência de 6 derrotas consecutivas ao empatar em 1 a 1 com o Atlético-GO pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Tricolor na zona de rebaixamento, na 19ª colocação, com 7 pontos. No domingo (30), os comandados de Renato Portaluppi recebem o Fluminense em Caxias do Sul.

O Grêmio mandará cinco jogos seguidos na Serra gaúcha, pelo Brasileirão e Copa do Brasil. Além do Flu, a equipe receberá Palmeiras, Cruzeiro e Operário. A Arena ainda não tem prazo para reabertura.

Jogo

Foram os donos da casa que tomaram a iniciativa no jogo e, no primeiro minuto, chegaram ao campo de ataque, mas sem perigo para Marchesín. Aos seis minutos, foi a vez do Grêmio atacar com passe de Galdino para Pavón, que chutou para fora.

Na sequência, Marchesín fez um lançamento para o ponta, o chute sai torto, mas encontrou Galdino que conseguiu o escanteio. Na batida, Reinaldo colocou a bola na área, mas a defesa desviou.

Os próximos minutos foram lá e cá. Romão chutou nas mãos de Marchesín e JP Galvão dominou, cortou para dentro, mas o zagueiro adversário chegou na cobertura. Aos 23, João Pedro chutou forte, mas a bola foi para fora.

As primeiras alterações ocorreram ainda na primeira etapa. O técnico Renato Portaluppi tirou de campo Galdino e Pavón e promoveu as entradas de Nathan Fernandes e Gustavo Nunes, respectivamente.

Com as trocas, o Atlético Goianiense diminuiu o volume de ataques, mas teve chances com Luiz Henrique. Já o Tricolor chegou no ataque com Gustavo Nunes, aos 38, e JP Galvão, aos 42. Com quatro minutos de acréscimo, o placar permaneceu zerado na primeira etapa.

O Tricolor retornou para o segundo tempo sem alterações e com mais volume de jogo. Com menos de um minuto, Nathan Fernandes chegou pela direita, mas o chute desviou e ficou nas mãos de Ronaldo. O atacante insistiu pelo mesmo lado, mas a bola foi direto para fora.

No lance seguinte, o Grêmio manteve a pressão e chegou com perigo com chute de Cristaldo para fora, mas Ronaldo espalmou. Na sequência, o goleiro adversário novamente impediu que Cristaldo abrisse o placar após cobrança de falta.

Aos 17, mais um embate entre o camisa 10 e o arqueiro, com Ronaldo novamente espalmando a bola para escanteio. Cerca de dez minutos depois, os adversários abriram o placar com Luiz Felipe, após jogada ensaiada.

Em busca do gol, Renato Portaluppi realizou mais duas trocas. Edenílson e Du Queiroz entraram nos lugares de Pepê e Gustavo Martins, respectivamente. Com as alterações, o Grêmio manteve a pressão e conseguiu empatar aos 36. Cristaldo cobrou escanteio curto e a bola ficou com Reinaldo.

O lateral chutou forte para o gol de Ronaldo e balançou as redes para o Tricolor. Após o gol, mais uma troca quando JP Galvão deu lugar a Rodrigo Ely. O zagueiro, no primeiro lance em campo, é acionado na área de ataque, mas a bola vai para fora. O Tricolor manteve a pressão até o final da partida e, com cinco minutos de acréscimos, o placar seguiu empatado.

Ficha técnica

— Atlético-GO: Ronaldo, Maguinho (Bruno Tubarão), Luiz Felipe, Adriano Martins, Guilherme Romão (Rodallega), Lucas Kal, Baralhas, Rhaldney (Alejo Cruz e Max), Shaylon, Luiz Fernando, Emiliano Rodríguez (Derek) Técnico: Anderson Gomes.

— Grêmio: Marchesín, João Pedro, Gustavo Martins (Du Queiroz), Kannemann, Reinaldo, Dodi, Pepê (Edenílson), Cristaldo, Pavón (Gustavo Nunes), João Pedro Galvão (Rodrigo Ely), Everton Galdino (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Portaluppi.

— Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Carlos Henrique Alves (RJ). VAR: Rafael Traci (SC).

