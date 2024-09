Grêmio Fora de casa, Grêmio empata em 2 a 2 com o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2024

Resultado deixa o Tricolor em 14º lugar na tabela, com 28 pontos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Nesse domingo (15) em que completou 121 anos, o Grêmio empatou em 2 a 2 com o Bragantino pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), foram marcados por Monsalve e Jemerson para o Tricolor, enquanto Sasha e Vinicinho estufaram a rede para os donos da casa. Com o resultado, a equipe sob o comando de Renato Portaluppi está em 14º lugar na tabela, com 28 pontos. O próximo compromisso é na Arena, domingo que vem (22), diante do Flamengo.

Renato Portaluppi, suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva devido à confusão no jogo contra o Bahia, pela 4ª rodada do Brasileirão, ficou em Porto Alegre. Quem esteve à frente da casamata foi o seu auxiliar técnico, Alexandre Mendes. Contra o Flamengo, na próxima rodada, o técnico segue fora.

Os 90 minutos do duelo tiveram de tudo. Pênalti, Marchesín não aparecendo na foto, golaço de Monsalve e falha incrível de Reinaldo. Duas vezes na frente do placar, o Grêmio poderia ter quebrado o tabu de nunca ter vencido o Bragantino em seus domínios. Os donos da casa pressionaram nos primeiros minutos.

Aos 2, a bola tocou no braço de Rodrigo Caio, que substituiu Rodrigo Ely, lesionado no aquecimento. A arbitragem mandou o jogo seguir. A partida, de alguns erros técnicos e sem chances claras de gol, era de muito embate físico no meio de campo. Quando o Tricolor chegou, marcou. Aos 28, após jogada de Braithwaite, Monsalve ficou cara a cara com o goleiro Cleiton. Com categoria, encobriu o adversário e tirou o zero do placar.

Dez minutos depois, Rodrigo Caio e o pênalti flertaram novamente. Desta vez, o VAR acionou a arbitragem que confirmou a infração. O defensor pisou no calcanhar de Jhon Jhon. Aos 42, Sasha foi para a bola e bateu firme no gol para empatar a partida. Marchesín, criticado pela torcida por não defender penalidades, pulou para o seu canto direito.

A segunda etapa começou igual os primeiros 45 minutos. O Massa Bruta marcava em cima o Grêmio mas sem concluir na meta de Marchesín. Assim como no primeiro tempo, quando o Tricolor chegou, marcou. Aos 7, Cristaldo cruzou e encontrou Jemerson que colocou o Grêmio na frente. A equipe tinha o jogo tranquilo e controlado. Mas não por muito tempo. Aos 17, Reinaldo dominou errado a bola na frente de Vinicinho. O lateral gremista perdeu a bola, foi facilmente driblado pelo atacante do Bragantino que empatou a partida no interior paulista.

O jogo ficou aberto até o final. A grande chance do Grêmio foi aos 28 com Villasanti. Da entrada da área, o capitão arriscou chute. No meio do caminho a bola desviou em Diego Costa e Cleiton precisou se esticar para evitar o terceiro gol Tricolor.

Ficha técnica

– Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio, Jemerson (Geromel) e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo (Ronald) e Monsalve (Pepê); Braithwaite (Diego Costa) e Soteldo. Técnico: Alexandre Mendes.

– Bragantino: Cleiton; Jadsom (Hurtado), Douglas Mendes, Lucas Cunha e Guilherme (Pedro Henique); Raul e Lucas Evangelista e Jhon Jhon (Thiago Borbas); Vitinho, Henry Mosquera (Vinicinho) e Eduardo Sasha (Gustavinho). Técnico: Pedro Caixinha.

– Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ); Bruno Boschilia (PR), Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

