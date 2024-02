Grêmio Fora de casa, Grêmio empata sem gols com o Ypiranga pelo Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

Na próxima rodada o Grêmio recebe o lanterna Santa Cruz. Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA Na próxima rodada o Grêmio recebe o lanterna Santa Cruz. (Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA) Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA

Com time alternativo, o Grêmio empatou em 0 a 0 com o Ypiranga no estádio Colosso da Lagoa em Erechim, na noite dessa quarta-feira (14), pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. O placar manteve o Tricolor em segundo lugar na tabela, com 17 pontos, dois a menos que o líder Inter. O próximo compromisso do Grêmio é no sábado (17), na Arena, contra o Santa Cruz. Já os donos da casa amargam a penúltima colocação, com apenas 7 pontos conquistados, e enfrentarão o São Luiz em Ijuí, também no sábado.

A partida

Em um jogo morno e apático, Grêmio e Ypiranga fizeram 90 minutos de poucas emoções. Na casamata gremista, Alexandre Mendes substituiu Renato Portaluppi que ficou em Porto Alegre treinando a equipe principal. O jogo até começou movimentado, com ambas as equipes tentando criar oportunidades. Antes dos cinco primeiros minutos, os dois times ameaçaram. Do lado do Ypiranga, Gedeílson cruzou da ponta-direita, mas Caíque conseguiu intervir. Os gremistas chegaram com o garoto Gustavo Nunes, que, de fora da área, mandou um chute colocado, raspando a meta adversária.

Aos 10 minutos de bola rolando, os donos da casa ameaçaram em uma jogada rápida dentro da área, onde Zé Vitor fez o pivô para Alisson Taddei, que encheu o pé e finalizou a gol, obrigando uma grande defesa do goleiro Tricolor.

Quase que o Tricolor abriu a contagem aos 22. O atacante André Henrique fez um cruzamento rasteiro na pequena área, a bola ficou viva e após bate-rebate, caiu para Galdino, que bateu, mas carimbou a defesa.

No ataque seguinte, o Ypiranga chegou com muito perigo após cobrança de escanteio. Caíque saiu mal e Mateus Anderson chutou com perigo. A bola saiu raspando o poste.

Aos 34, Gustavo Nunes recebeu lançamento do goleiro Caíque, saiu em velocidade, invadiu a área e chutou forte para grande defesa de Alexander.

A etapa complementar foi arrastada, sem grandes oportunidades de gol de ambas as equipes. O garoto Gustavo Nunes seguiu sendo o mais perigoso do ataque Tricolor. Aos 14, ele levantou a bola na área, Nathan desviou de cabeça e na sobra, André Henrique mandou a gol, mas Heitor conseguiu impedir a conclusão a gol.

Aos 33, o atacante Wanderson obrigou Caíque a fazer uma defesa firme, sem grandes dificuldades. A partida seguiu até o final sem muitos lances de perigo de parte a parte e o 0 a 0 se mostrou justo devido à ineficiência dos atacantes na noite dessa quarta-feira.

Ficha técnica

Grêmio: Caíque; Fábio, Gustavo Martins, Bruno Uvini, Wesley (José Guilherme); Ronald, Dodi; Galdino (Rubens), Nathan (Pedro Lucas), Gustavo Nunes; André Henrique. Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar técnico).

Ypiranga: Alexander; Gedeilson, Heitor, Windson e Foguinho (Lucas Lopes); Lucas Marques (Karl), Uchôa; Matheus Anderson (Wanderson), Alisson Tadei (Dall’Agnol) e Jhonantan Ribeiro; Zé Vitor (Edson Carius). Técnico: Thiago Carvalho

Arbitragem: Daniel Nobre Bins, com assistência de Rafael da Silva Alves e Juarez de Mello Jr.

2024-02-14