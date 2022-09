Economia Emprego aquecido pressiona juro em países desenvolvidos

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Desemprego é o mais baixo já registrado no Canadá (4,9%) e na Zona do Euro (6,6%). (Foto: Reprodução)

Apesar do risco de recessão e dos efeitos econômicos da guerra na Ucrânia, o mercado de trabalho nas economias desenvolvidas, para além dos Estados Unidos, segue apertado. A taxa de desemprego está abaixo de 4% em alguns países e, em alguns casos, como Canadá e Zona do Euro, encontra-se no menor nível já registrado. Como resultado, os bancos centrais contam com mais espaço para seguir com seus apertos monetários, e analistas projetam maiores altas nos juros levando em conta a resiliência do emprego.

Ethan Harris, head de pesquisas de economia global do Bank of America, afirma que os países se beneficiaram com a reabertura das economias com o desenrolar da pandemia, e que o aumento do desemprego na Europa foi muito menor devido às políticas de retenção de mão de obra. A taxa de desemprego da Zona do Euro atingiu uma mínima recorde em julho, de 6,6%.

O cenário na região favorece a perspectiva para uma nova alta de juros de 0,75 ponto porcentual do Banco Central Europeu (BCE) em sua próxima reunião de política monetária.

Reunião

No Reino Unido, o desemprego atingiu uma taxa de 3,6%, mas as previsões do Banco da Inglaterra (BOE, na sigla em inglês) apontam para um aumento nos próximos dois anos. Para o ING, os dirigentes estão procurando sinais de que as empresas estão “acumulando” funcionários mesmo quando as margens são apertadas, em meio a preocupações sobre sua capacidade de recontratar novamente no futuro. Neste cenário, o banco holandês projeta que o BOE deve voltar a aumentar os juros em 0,50 ponto porcentual.

Na Austrália, a taxa desemprego de 3,4% é a menor desde 1974. Para o banco local ANZ, os indicadores apontam para ganhos de emprego nos próximos meses e novas quedas na taxa. Desta forma, a projeção é de que o banco central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) está a caminho de aumentar mais 0,50 ponto porcentual os juros em sua reunião de setembro.

Já o Canadá atingiu sua mínima histórica no desemprego (4,9%). No país, não é descartada elevação de 0,75 ponto porcentual nos juros.

Os Estados Unidos criaram 315 mil empregos em agosto, segundo relatório de emprego do Departamento do Trabalho. Apesar da criação de novas vagas, a taxa de desemprego subiu para 3,7% – acima dos 3,5% do mês anterior. De acordo com o relatório, o número de desempregados foi estimado em 6 milhões – acima dos 5,6 milhões do mês anterior.

