Brasil Empregos tecnológicos têm salários 94,4% maiores

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Empregos digitais cresceram 5% acima dos demais nos últimos cinco anos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Enquanto empregos tradicionais perdem espaço no Brasil, diante de um mercado de trabalho que vem sendo precarizado e tem alto índice de informalidade, os empregos digitais caminham na direção oposta.

Nos últimos anos, as ocupações relacionadas às atividades digitais vêm crescendo num ritmo superior às demais, e não à toa: pagam salários em média 94,4% maiores, segundo uma pesquisa do Movimento Brasil Competitivo (MBC) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV). Ainda assim, diante de gargalos como a falta de capacitação e de mão de obra qualificada, representam apenas 3% das ocupações no País.

A pesquisa leva em conta as profissões essencialmente digitais, em áreas como programação, tecnologia da informação, análise de sistemas cibersegurança e automação de processos, com base em informações de 2020 – último dado disponível pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho, que só será atualizado após o Censo de 2022.

“Não se trata de economia digital, e sim de digitalização da economia. Por isso, não estamos falando de serviços como motoristas por aplicativo, mas sim de como a tecnologia pode transformar o processo produtivo e torná-lo mais eficiente, trazendo mais produtividade e competitividade”, explica Tatiana Ribeiro, diretora-executiva do Movimento Brasil Competitivo.

Segundo a pesquisa, nos últimos cinco anos, as ocupações relacionadas às atividades digitais cresceram num ritmo 4,9% superior aos demais empregos. Mesmo assim, a representatividade dessas vagas ainda é tão pequena no mercado de trabalho por causa da falta de mão de obra qualificada para suprir toda a crescente demanda, afirma Tatiana.

“É uma demanda que exige capacitação de qualidade. A gente precisa da política pública alinhada, olhando para a demanda local, para que a gente possa formar pessoas nessa área de tecnologia e avançar nessa agenda. É um gargalo estrutural que o Brasil precisa enfrentar”, diz.

De acordo com o estudo, além dos salários mais altos, a produtividade dos empregos digitais é três vezes superior à das demais áreas. “Se a gente avança na ideia de conseguir resolver o gargalo da capacitação e coloca mais pessoas ligadas a essas áreas no mercado de trabalho, isso pode trazer um ganho de produtividade para a economia como um todo, que é um indicador que está estagnado na economia brasileira nos últimos 30 anos”, observa.

Ela destaca que a pandemia aproximou as empresas da tecnologia, sobretudo nas áreas de comércio e serviços, mas ainda num nível superficial, que não resolve o problema da falta de capacitação especializada. “A pandemia acelerou a digitalização, mas ela foi mais focada em canais, em plataformas, principalmente na comercialização de serviços. Precisamos avançar nesse nível de maturidade, no uso de ferramentas digitais no setor produtivo”, diz ela.

“O setor da construção civil, por exemplo, ainda está bastante distante de usar tecnologia nos seus processos de negócio, mas a gente vê que a indústria, por exemplo, avançou bastante, assim como o agronegócio, que sempre se destacou nessa área”, diz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil