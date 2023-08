Brasil Empresa 123Milhas entra com pedido de recuperação judicial

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

A HotMilhas, empresa que pertence aos mesmos donos, e a Novum, que é sócia da 123Milhas, também entraram com o pedido Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A 123Milhas entrou com pedido de recuperação judicial. A HotMilhas, empresa que pertence aos mesmos donos, e a Novum, que é sócia da 123 Milhas, também entraram com o pedido, na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte.

No dia 18 de agosto, a 123Milhas suspendeu pacotes e a emissão de passagens promocionais com embarques previstos a partir de setembro de 2023. No pedido de recuperação feito à Justiça, a defesa das empresas alega que elas “estão enfrentando a pior crise financeira desde suas respectivas fundações”.

Segundo o documento, desde sua criação, em 2016, a 123Milhas usa pontos e milhas para emitir passagens mais baratas. No entanto, segundo a defesa, “nos últimos anos, as vantagens que permitiam a emissão de bilhetes aéreos mais baratos, principalmente aquisições com milhas, vêm diminuindo gradativamente”.

“A 123Milhas se viu impossibilitada de emitir as passagens aéreas, pacotes de viagem e os seguros adquiridos pelos clientes do Programa Promo123, especialmente nos prazos contratados, motivo pelo qual entendeu por bem retirar o Programa Promo123 do ar e buscar, por meio do presente pedido de Recuperação Judicial, cumprir tais obrigações de forma organizada”, diz um trecho do pedido.

De acordo com o documento, a suspensão do programa promocional afetou “sobremaneira a credibilidade das requerentes perante o mercado, que viram suas vendas diminuírem drasticamente, assim como incrementaram o seu passivo, dado o vencimento antecipado de contratos com outros fornecedores”.

Ainda conforme a defesa, a 123Milhas é a principal cliente da HotMilhas, responsável por 90% de suas operações. Por isso, a crise de uma empresa afetou a outra.

Recuperação judicial

A recuperação judicial serve para evitar que uma empresa em dificuldade financeira feche as portas. É um processo pelo qual a companhia endividada consegue um prazo para continuar operando enquanto negocia com seus credores, sob mediação da Justiça. As dívidas ficam congeladas por 180 dias e a operação é mantida.

“Não restou alternativa às requerentes senão se socorrer do presente pedido de recuperação judicial, não apenas para proteger o seu interesse privado, mas também, e principalmente, para garantir a continuidade de sua atividade empresarial e, por conseguinte, manter os postos de trabalho, produção de bens, geração de riquezas e recolhimento de tributos”, diz o pedido da defesa da 123Milhas.

No documento, a defesa ainda afirmou que “as requerentes estão passando por uma crise momentânea e pontual, plenamente passível de ser resolvida, de modo que é imperioso o deferimento do processamento e, posteriormente, a concessão de sua recuperação judicial”.

