Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

O dado é do Ranking de Competitividade dos Municípios 2023, realizado pelo CLP (Centro de Liderança Pública) Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Porto Alegre está na segunda colocação de melhor cidade na dimensão econômica do País, que contempla inserção econômica, inovação e dinamismo econômico, capital humano e telecomunicações.

O dado é do Ranking de Competitividade dos Municípios 2023, realizado pelo CLP (Centro de Liderança Pública). A cidade ficou atrás apenas de Florianópolis. Completam a lista Barueri (região metropolitana de São Paulo), Vitória e São Paulo.

“A Capital continua muito bem posicionada no âmbito da competitividade nacional. Isso demonstra a solidez econômica e competitiva no cenário nacional”, analisou a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares.

O município também assumiu o 4º lugar entre os municípios brasileiros nos pilares capital humano, inovação e dinamismo econômico. A colocação diz respeito à velocidade dos negócios, ao ambiente desburocratizado e ao ambiente econômico acelerado, além de mostrar o aquecimento do mercado.

A quarta edição do Ranking de Competitividade dos Municípios analisa o total de 410 cidades brasileiras com população acima de 80 mil habitantes, o que representa 65% do país. No ranking geral, que considera todos os municípios, Porto Alegre ficou na quarta colocação pelo segundo ano consecutivo.

Para a secretária, o posicionamento demonstrado na pesquisa será fundamental para que Porto Alegre seja cada vez mais competitiva na busca por fatores de produção modernos e bem desenvolvidos. “Estamos nos posicionamos de forma proeminente no que tange à competitividade e à capacidade em atrair investimentos, gerar emprego e renda”, complementou.

2023-08-29