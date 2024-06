Rio Grande do Sul Empresa aérea Gol ampliará o número de voos entre Canoas e São Paulo

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2024

Base aérea na Região Metropolitana de Porto Alegre tem sido utilizada em esquema emergencial. (Foto: Arquivo/EBC)

A empresa aérea Gol terá mais quatro voos semanais diretos entre a Base Aérea de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre) e o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a partir do dia 15 de julho. Com isso, o esquema emergencial iniciado em 1º de junho – devido à paralisação do Salgado Filho, em Porto Alegre – abrangerá 13 voos de ida e volta por dia.

Os voos adicionais serão realizados às terças, quartas, quintas-feiras e domingos, às 15h50min, com aterrisagem no aeródromo de Canoas às 17h35min. Já as decolagens terão como horário 19h05min (aterrissagem em Congonhas às 20h45min).

A logística relativa aos procedimentos de check-in, despacho de bagagem, embarque e desembarque, entretanto, prosseguirão exclusivamente no Park Shopping (avenida Farroupilha nº 4.545, bairro Marechal Rondon, em Canoas).

Outras medidas

Caxias do Sul também terá um acréscimo no número de voos da companhia, a partir de 5 de agosto, data de início d segunda operação diária. No dia 12, a adição de outro voo totalizará três saídas diárias até a capital paulista.

De segunda-feira a domingo, a Gol opera no momento um voo diário de ida e outro de volta entre Caxias do Sul e o terminal de Congonhas. A partida de São Paulo será às 10h40min, com aterrissagem na Serra Gaúcha às 12h10min. Já a volta está prevista para as 12h50min , com pouso em Congonhas às 14h25min.

Também a partir do dia 5 de agosto, mais um voo será adicionado ao esquema, com decolagem em Congonhas ao meio-dia e pouco em Caxias do Sul às 13h30min, de segunda-feira a domingo. No sentido contrário, decolagem às 14h10min e pouso em São Paulo às 15h45min.

No dia 12 de agosto, a empresa iniciará a operação de mais um voo por dia (segunda a domingo), com saída de Congonhas às 17h55min e aterrissagem em Caxias do Sul às 19h25min. Já o voo da volta até São Paulo será realizado das 6h30min às 8h05min.

Pelotas

Já neste mês, Pelotas (Região Sul do Estado) terás quatro saídas semanais. E até o final de outubro, os voos na cidade estarão disponíveis durante seis dos sete dias na semana (os sábados ficarão de fora), com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. O diretor-executivo de Planejamento da Gol, Rafael Araújo, ressalta:

“O aumento da oferta de voos da companhia em Canoas, Caxias do Sul e Pelotas é de extrema importância para o resgate da força logística do Rio Grande do Sul em um momento de retomada das atividades econômicas e retorno progressivo das viagens aéreas no Estado”.

