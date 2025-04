Rio Grande do Sul Empresa chega ao mercado brasileiro com a missão de democratizar os benefícios da proteína do ovo

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Uma "uêvolução" em suplementos com foco na saúde, inovação e bem-estar com investimento inicial de R$ 18 milhões Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Porto Alegre ganhou tons vibrantes de amarelo em pontos estratégicos no Summit Internacional de Performance, marcando o lançamento oficial da Uêvo no Brasil. O evento de apresentação aconteceu em abril de 2025, após reunir na matriz da empresa, em Salvador do Sul (RS), a força de vendas que já está atuando em todo o País.

O investimento inicial é de R$ 18 milhões, direcionados especialmente para desenvolvimento dos produtos da marca, inovação e indústria. A previsão de faturamento para 2026 é de R$ 100 milhões.

Com um nome que brinca com o termo espanhol huevo (ovo), a Uêvo atende públicos de todas as idades e chega com a missão de democratizar os benefícios da proteína do ovo, oferecendo suplementos acessíveis numa verdadeira “uêvolução” — termo que se destaca nas embalagens coloridas dos produtos.

Com um mix inovador de sabores, posicionamento sólido e identidade marcante, a Uêvo vem para somar na rotina daqueles que estão em busca de força, energia, equilíbrio físico, mental e hábitos mais saudáveis para o presente e o futuro. “Nosso objetivo é ampliar o consumo de proteína do ovo no mercado. Conscientizando o público sobre os inúmeros benefícios desse suplemento e destacando sua versatilidade na rotina diária”, afirma Anderson Herbert, diretor comercial da Uêvo.

Sabores da Uêvo

A Uêvo inicia com uma capacidade de produção de 1 milhão de claras processadas por dia. Os produtos já estão disponíveis em lojas especializadas em suplementos, farmácias, drogarias e supermercados, em versões de 1 kg, 420 gramas ou em monodoses de 28 gramas.

O portfólio de sabores inclui Moranguinho, Baunilha Incrível, Piña Colada, Explosão de Chocolate, Café Mocaccino Especial e Banoffee, além de oferecer também Creatina Monohidratada (sem sabor) em embalagens de 300 gramas. A Uêvo também lançou barras proteicas de amendoim com chocolate e coco com chocolate. A marca planeja lançar ainda outras oito categorias de produtos e já realiza pesquisas para inovações.

Presença garantida em evento esportivo internacional

Com grandes ambições no mercado nacional e internacional, além da presença no Summit Internacional de Performance, a Uêvo também estreia como patrocinadora sendo a marca oficial de suplementos da 40ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre, que acontecerá em 7 e 8 de junho de 2025.

O anúncio foi feito pela empresa na semana do aniversário da capital dos gaúchos. O evento que acontece no Rio Grande do Sul é reconhecido por reunir milhares de atletas e profissionais de diversas modalidades. E será palco de ativações criativas da marca

