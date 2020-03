Porto Alegre Empresa começa a instalação de novos relógios de rua de Porto Alegre

12 de março de 2020

Fundações são efetuadas à noite para que não haja impacto significativo no trânsito. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

A primeira etapa de instalação dos novos relógios de rua de Porto Alegre começou nesta semana. A empresa norte-americana Clear Channel – que tem como líder a norte-americana Clear Channel Brasil –, responsável pela concessão, executou as bases em concreto que receberão os 168 relógios em diferentes pontos da cidade. Em paralelo a esse serviço, a empresa recolheu, nas últimas semanas, os equipamentos antigos e desativados.

As fundações são executadas no período noturno para que não haja impacto significativo no trânsito, tanto de pedestres, quanto de veículos, porque alguns locais de intervenção estão em canteiros. Este é o primeiro acordo de PPP (parceria público-privada) de mobiliário urbano concluído pela gestão e integra um projeto amplo para transformar Porto Alegre em uma cidade mais segura e conectada, com serviços agregados e mais eficientes.

A instalação dos novos relógios não tem custo aos cofres públicos. Os equipamentos vão oferecer, além do horário, câmeras de segurança pública, conectividade por wi-fi gratuito, informação sobre incidência de radiação solar e painel de mensagens à população.

“Os equipamentos são importados, e a nossa expectativa é que os novos relógios comecem a ser instalados em maio, quando está prevista a chegada em Porto Alegre”, explica o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen. De acordo com o secretário, além do recolhimento, a empresa está começando a construção das fundações, com acompanhamento da fiscalização da secretaria.

“A contratada informa, ponto por ponto, o planejamento de execução e avalia em conjunto com a prefeitura possíveis adequações, como por exemplo, a presença de árvores que prejudiquem a visibilidade. As fundações serão feitas com todos os dispositivos de espera para o funcionamento dos novos aparelhos, como instalações elétricas e a fibra ótica”, destaca.

O contrato com a empresa, líder no setor, prevê a implementação de 168 relógios – 108 a mais do que havia na cidade. Eles estarão espalhados por todas as regiões da cidade em até 24 meses. A empresa vencedora assumiu o contrato após duas licitações sem sucesso nas administrações anteriores.

Com a assinatura do contrato dos relógios, de concessão das placas de rua e a consulta pública sobre os abrigos de ônibus, a prefeitura executa um conjunto de mobiliário urbano que busca deixar Porto Alegre mais bonita.

Investimentos

As concessões de serviços a empresas privadas possibilitam ainda novos investimentos em mobiliário urbano com o ingresso de dinheiro nos cofres públicos. No caso dos relógios, a concessionária venceu a licitação ao apresentar valor de outorga de R$ 81,7 milhões, 11 vezes maior que o lance mínimo, de R$ 7 milhões.

Para instalação dos aparelhos, o investimento estimado é superior a R$ 11 milhões. A gestão do contrato é feita pela Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana).

Empresa

A Brasil Outdoor, que tem como líder a norte-americana Clear Channel Brasil, será gestora dos serviços pelos próximos 20 anos e poderá fazer exploração publicitária dos aparelhos. Para operação deles, serão criados 22 empregos diretos, além de empregos indiretos.

