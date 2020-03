Acontece Empresa disponibiliza gratuitamente plataforma para assinatura digital e eletrônica de documentos

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

(Foto: Reprodução)

A pandemia do novo coronavírus fez com que as empresas tomassem algumas medidas para evitar a propagação do vírus, um exemplo disso é a crescente adoção ao home office. Para manter a eficiência no trabalho e atendimento aos clientes, os empresários estão ampliando o uso de recursos tecnológicos que facilitam o trabalho remoto e eliminam os processos manuais como recolhimento de assinaturas, reconhecimento de firma, transporte, arquivamento e impressões.

Neste contexto, a Soluti passou a oferecer gratuitamente a profissionais e empresas o Assine.Online, plataforma de assinatura digital, que proporciona validade jurídica e segurança para a assinatura de quaisquer tipos de documentos eletrônicos como contratos, laudos, atestados, ofícios etc, por meio de diversos dispositivos móveis, além de permitir compartilhá-los de forma segura e legítima.

“Neste momento tão delicado, disponibilizamos gratuitamente nossa solução de assinatura online, com objetivo de contribuir para que as empresas mantenham suas atividades, seguindo as medidas preventivas de isolamento social. Com isso, reforçamos nosso comprometimento com a saúde e o bem-estar de cada cliente, colaborador e parceiro, frente aos possíveis desdobramentos da pandemia,” afirma Vinicius Sousa, CEO da Soluti.

Segundo pesquisa, as empresas deixam de ganhar 9,2% a mais de receita com o processo manual (caneta e papel) de assinatura de contrato, e tem uma redução significativa na renovação. Com o Assine.Online, as empresas ganham em agilidade e economia, uma vez que reduz a burocracia dos processos operacionais, principalmente para os setores que lidam com grande número de documentos como na área contábil, jurídica e hospitalar. O Assine.Online ficará disponível para toda a sociedade, de forma gratuita, por meio do site da Soluti.

