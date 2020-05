Acontece Empresa disponibiliza projetos BIM para elevadores, escadas e esteiras rolantes

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação/ Thyssenkrupp Elevadores)

Para facilitar o dia a dia dos profissionais de engenharia e arquitetura, que já desenvolvem projetos em BIM (Modelagem de Informação da Construção), a thyssenkrupp Elevadores está lançando dois formatos de modelo BIM. Um para o estudo do projeto disponível no site e o outro, mais completo, que será entregue ao cliente durante a consultoria comercial. Os dois formatos se complementam e vão proporcionar ao cliente uma nova experiência, com mais liberdade, assertividade e ganho de tempo com impacto em todo o processo.

“A inovação que imprimimos em nossos produtos, agora está mais perto dos profissionais de arquitetura e de engenharia com todas as vantagens que a metodologia BIM oferece para a elaboração do projeto executivo, como o dimensionamento do poço do elevador. É um avanço para a cadeia da construção do qual nos orgulhamos em liderar no segmento de transporte vertical“, afirma Eduardo Caram, Head de Obras Novas e Modernização da thyssenkrupp Elevadores para a América Latina.

No Brasil, a aplicação do BIM deu um passo importante com a aprovação do Decreto 10.306/2020, onde o governo estabelece o uso do método na execução direta e indireta de obras e serviços de engenharia realizados pelos órgãos públicos e entidades da administração pública federal. O Decreto é um desdobramento da Estratégia BIM BR, instituída no ano passado com o objetivo de promover a difusão da tecnologia no Brasil para o avanço da digitalização na construção civil, uma das bandeiras da Rede Construção Digital (RCD) do CTE – Centro de Tecnologia de Edificações, da qual a thyssenkrupp Elevadores faz parte.

Segundo Roberto de Souza, CEO do CTE, a aprovação do decreto representa um passo em direção aos avanços da digitalização da construção civil. “Sabemos que a tecnologia BIM é um caminho sem retorno e que, mesmo que o Decreto atual obrigue somente a cadeia construtiva vinculada aos projetos e obras públicas, as empresas da Rede já estão adotando, em sua maioria e de forma voluntária, a metodologia BIM em seus projetos e obras no setor privado. Acreditamos que no pós-Covid-19 uma das tendências a ser acelerada no mundo dos negócios e na gestão pública será a da transformação digital, com ainda mais espaço para a atuaç ;ã ;o da RCD“, atesta o CEO do CTE.

Modelo em 3D

Com o modelo BIM da thyssenkrupp, os profissionais da construção civil, engenheiros, arquitetos e estudantes podem complementar o projeto com um modelo real do elevador, da escada ou esteira rolante em 3D. No caso do projeto do elevador, itens importantes para a definição do espaço a ser ocupado pelo equipamento em si podem ser definidos. Entre eles, prospecções da caixa de corrida, do poço, do percurso e da altura; além dos demais itens que são escolhidos na configuração de opcionais, como se o elevador será com ou sem casa de máquinas, a capacidade de passageiros; a velocidade; e os modelos de porta e de cabina.

O download do modelo BIM pode ser feito diretamente no site da empresa, bastando definir a configuração do equipamento, de acordo com o projeto. Depois de cumprir as etapas de cadastro, como nome e e-mail, é possível iniciar o download. Os arquivos são gerados no formato nativo REVIT, software da Autodesk.

