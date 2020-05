Acontece Anhanguera realiza lives sobre Tecnologia da Informação na Enfermagem e mercado de trabalho em tempos de crise

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Divulgação)

A Anhanguera de Porto Alegre vai realizar duas lives neste mês, uma sobre Tecnologia da Informação na Enfermagem e a outra sobre Mercado de trabalho em tempos de crise. A primeira acontece nesta sexta-feira (15), já a outra está marcada para a próxima segunda (18), respectivamente, por meio dos canais das redes sociais da faculdade.

O mediador da conversa de hoje (15) é o coordenador do curso de Enfermagem da instituição, Diego Silveira Siqueira, em sua live debaterá o fortalecimento de ferramentas para o desenvolvimento e a manutenção de habilidades e conhecimentos dos estudantes e profissionais de Enfermagem.

“Uma conversa sobre formação e ensino para mostrar a importância da Tecnologia da Informação na Enfermagem”, afirma Diego Silveira Siqueira. A conversa contará com a convidada enfermeira, doutoranda em informática na Educação, mestre em Enfermagem e especialista em Informática na Educação, Karen Cardoso, e será transmitida pelo Instagram da faculdade . Não é necessário inscrição.

Um dos participantes da live da próxima segunda (18) é o coordenador dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, Isaac Nogueira. Ele ressalta que o bate-papo abordará a necessidade do profissional se reinventar para se manter ativo no mercado de trabalho. “É um espaço para orientar a comunidade neste processo de readequação”, informa. Os interessados em acompanhar a live, que acontece na Fanpage do Facebook da faculdade, devem realizar a inscrição gratuita.

Além de Isaac Nogueira, a iniciativa recebe a mentora e consultora estratégica, especialista em Comportamento, Produtividade e Metodologia Ágeis, Angéllica Noguez, o diretor da Vieira e Mello Contabilidade, Giovanni Vieira de Mello, o advogado, professor, coordenador dos cursos de Pós-graduação, tutor do curso semipresencial de Gestão Pública da Anhanguera de Porto Alegre, Leonardo Delabary V Alves, além do diretor da Anhanguera de Porto Alegre, Joel Fernando Borella.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece