| Empresa entrega 100 toneladas de alimentos para beneficiar comunidades impactadas pelo coronavírus

19 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação/ Grupo Big)

O Grupo BIG começou na última segunda-feira (18), a entrega de 100 toneladas de alimentos que serão destinadas para as comunidades vulneráveis do Rio Grande do Sul próximas de suas lojas neste período de quarentena. Essas doações fazem parte das mais de 300 toneladas que a empresa fará em todo o Brasil.

A iniciativa é parte do projeto #ATITUDESBIG, que tem como objetivo incentivar e recolher as doações feitas por clientes e pelos mais de 50 mil colaboradores da empresa. A entrega será feita para o Banco de Alimentos de Porto Alegre.

A empresa também vai contribuir com o montante arrecadado pelos seus colaboradores, adicionando parte do valor que será doado para as comunidades impactadas pelo novo coronavírus.

No mês de abril até início de maio, a Rede Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul já contabilizava 650 mil quilos de alimentos doados. São mais de 35 mil cestas básicas entregues para cerca de 150 mil pessoas beneficiadas. No mês de junho, a Rede estima chegar ao 1 milhão de quilos de alimentos entregues no Estado.

