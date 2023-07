Economia Empresa gaúcha conquista prêmios internacionais e coloca o Brasil no mapa dos melhores azeites de oliva do mundo

18 de julho de 2023

Recentemente, a empresa recebeu importantes prêmios em competições internacionais de prestígio Foto: Ricardo Lage/Divulgação Foto: Ricardo Lage/Divulgação

A Casa Gabriel Rodrigues tem conquistado reconhecimento mundial pela qualidade de seus produtos. Recentemente, a empresa, com sede em São Gabriel, recebeu importantes prêmios em competições internacionais de prestígio.

Um dos maiores concursos de azeite extravirgem do mundo concedeu o prêmio de melhor blend do hemisfério sul para a Casa Gabriel Rodrigues durante o Evo Internacional Olive Oil Contest IOOC, realizado em maio de 2023, em Palmi, na Itália.

A Casa Gabriel Rodrigues também trouxe para o Brasil a medalha Grand Prestige Gold 2023, com o varietal Coratina, no concurso TerraOlivo IOOC. Um dos maiores e mais importantes do segmento no mundo, realizado em Jerusalém, Israel, no mês de junho de 2023.

Para Maria Cristina Cunha, produtora de azeites gaúcha e proprietária da Casa Gabriel Rodrigues, todas essas conquistas colocam o Brasil no mapa dos melhores produtores de azeite de oliva do mundo.

“Ganhamos mais duas competições internacionais de azeite de oliva extravirgem de grande competitividade e alto nível de excelência. Competimos na Itália e em Israel com países produtores tradicionais e grandes players do mercado. Trazer essas premiações ao Brasil nos enche de orgulho. Uma prova do compromisso que temos com a qualidade e do enorme potencial da produção nacional,” comemora Maria Cristina.

Cultivo e Produção

As premiações conquistadas pela Casa Gabriel Rodrigues não se destacam apenas pela excelência dos azeites brasileiros, mas também pela dedicação aos métodos de cultivo e produção. Na busca incessante pela qualidade, seleção das variedades, técnicas de plantio e monitoramento. Essa união conduz ao aperfeiçoamento e aos sabores únicos em seus produtos.

Com essas conquistas, a Casa Gabriel Rodrigues reafirma e impulsiona a sua posição como uma das empresas de destaque no setor no país e coloca o Rio Grande do Sul como um dos mais promissores polos da produção de azeites de oliva de renome internacional. Evidenciando que é possível competir e conquistar reconhecimento nesse mercado.

“A Casa Gabriel Rodrigues continua sua trajetória no mercado em busca de excelência. Comprometida em levar a mais alta qualidade à mesa dos consumidores, encantando paladares ao redor do mundo”, finaliza a produtora gaúcha.

Sobre a Casa Gabriel Rodrigues

Localizada em São Gabriel, no Rio Grande de Sul, produz azeites de oliva de alta qualidade. O nome é uma homenagem ao patriarca da família. Passadas 4 gerações, Marco Aurélio Costa Rodrigues da Cunha, tataraneto de Gabriel, junto com sua esposa Maria Cristina Rodrigues da Cunha, mantêm a tradição de amor pelo campo e espírito empreendedor.

Em 2010, foi plantado o primeiro olival, que é o primeiro do município e um dos mais antigos da região. Desde então, novos pomares foram sendo incorporados à área original. Perseverança e persistência foram fundamentais. Ano após ano a atividade vem evoluindo em área cultivada e em domínio técnico, mas principalmente no amor e engajamento de toda a família, cuja dedicação se materializa em cada oliveira plantada.

Maria Cristina tem se dedicado a estudar e conhecer profundamente a técnica, ciência e tradição que envolvem a olivicultura. Tem formações na Andaluzia, sul da Espanha, em Jaén e Córdoba. E em Montevidéu, no Uruguai, onde tornou-se sommelier de azeites.

A empresa começou a comercialização em 2019. Desde então vem acumulando várias premiações nacionais e internacionais. Possui selo oficial Ibraoliva em seus produtos premium. No WhatsApp 51 99949-1130. Conheça mais e a linha completa em @casagabrielrodrigues

