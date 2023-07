Brasil Presos 16 integrantes de quadrilha que trocou malas de brasileiras detidas injustamente por tráfico de drogas na Alemanha

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

A segunda fase da Operação Efeito Colateral foi realizada em Guarulhos e São Paulo

A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta terça-feira (18), em Guarulhos e São Paulo, a segunda fase da Operação Efeito Colateral para prender integrantes da quadrilha responsável pelo esquema de tráfico internacional de drogas que levou para a cadeia as brasileiras Jeanne Paollini e Kátyna Baía, presas injustamente na Alemanha em março.

Jeanne e Kátyna tiveram as malas trocadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos enquanto aguardavam o voo que as levou para Frankfurt. As duas ficaram presas por 38 dias no país europeu depois que autoridades alemãs encontraram cocaína nas bagagens. Havia 20 quilos da droga em cada mala.

A troca das bagagens foi registrada por câmeras de segurança. Funcionários terceirizados que cuidavam das bagagens em Guarulhos faziam parte do esquema criminoso.

Durante a operação da PF, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão, dois de prisão temporária e 16 de prisão preventiva. Dezesseis criminosos foram presos.

“O caso gerou grande repercussão e o aprofundamento das investigações levou a Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos a identificar os mandantes do crime, bem como outros integrantes da organização criminosa, que também teriam enviado cocaína em outras duas oportunidades, uma para Portugal, em outubro de 2022, e outra para a França, em março deste ano”, informou a PF.

