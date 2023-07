Rio Grande do Sul Pacote de obras em Alvorada é anunciado pelo governo gaúcho

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Prefeito do município se reuniu com representantes do governo gaúcho Foto: Divulgação Prefeito do município se reuniu com representantes do governo gaúcho. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito de Alvorada, José Appolo, se reuniu com os secretários estaduais Carlos Rafael Mallman, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, e Juvir Costella, da Secretaria de Logística e Transporte, para discutir as obras de duplicação da Estrada Caminho do Meio.

Segundo a prefeitura, as obras visam “proporcionar uma melhoria significativa no sistema viário local, trazendo benefícios diretos para o trânsito, mobilidade urbana e qualidade de vida da população”.

As intervenções se darão ao longo de 21,2 quilômetros, partindo da avenida Protásio Alves, em Porto Alegre, no trecho compreendido entre a Saturnino de Brito e a Manoel Elias, com 3,2 quilômetros. Na sequência, passarão pela Manoel Elias até a divisa entre Porto Alegre e Alvorada, com 4,1 quilômetros.

As obras seguirão pela estrada Caminho do Meio, no trecho compreendido entre o limite da Capital e a ERS-040, com 5,9 quilômetros. A duplicação ainda alcançará a avenida Frederico Dihl até o entroncamento com a Presidente Getúlio Vargas.

O governo do Estado investirá cerca de R$ 3,55 milhões para estudos de

atualização e adequação do projeto à realidade atual. Após a

finalização do projeto executivo, será iniciado o processo licitatório

de execução das obras.

Os serviços completos estão orçados em R$ 209,80 milhões. “Essa grande obra é um marco importante nesse caminho de progresso, e estamos entusiasmados em compartilhar essa notícia com todos os alvoradenses”, disse o prefeito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/pacote-de-obras-em-alvorada-e-anunciado-pelo-governo-gaucho/

Pacote de obras em Alvorada é anunciado pelo governo gaúcho

2023-07-18