Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

As aulas iniciarão em setembro, de forma presencial Foto: Divulgação/UERGS (Foto: Divulgação/UERGS) Foto: Divulgação/UERGS

A Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) está com inscrições abertas para sete cursos de especialização nas unidades de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Osório, Porto Alegre e Vacaria. As aulas iniciarão em setembro, de forma presencial.

O curso de Especialização em Educação Básica: Reflexões Teórico-Práticas, ofertado na unidade de Caxias do Sul, e o curso de Especialização em Qualificação Docente em Ciências da Natureza, na unidade de Vacaria, são novos.

Outra novidade é a oferta em Porto Alegre do curso de Especialização em Educação Musical, que teve edições anteriores na Uergs em Montenegro.

Os demais cursos já foram oferecidos pela Uergs e abrirão novas turmas: as especializações em Gestão Ambiental na Indústria (Bento Gonçalves), Inovação e Tecnologia para Alimentos e Bebidas (Caxias do Sul), Meio Ambiente e Biodiversidade (Osório) e Agronomia, Meio Ambiente e Sustentabilidade (Vacaria).

Mais informações podem ser obtidas na no site da Uergs.

2023-07-18