Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

Podem ocorrer bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos Foto: Raphael Nunes/EGR

Diversas estradas estão recebendo intervenções da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) nesta semana no Rio Grande do Sul. Como há a presença de trabalhadores e máquinas na pista executando os serviços, a estatal alerta os motoristas para redobrarem a atenção, respeitando a sinalização e os limites de velocidade em função de possíveis interrupções no fluxo decorrentes da adoção de tráfego intercalado.

Podem ocorrer bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos. As obras incluem a construção de rotatórias e alça de acesso, reparação e manutenção asfáltica, operação tapa-buracos e limpeza. Confira o que está sendo executado:

– Obras de construção de rotatórias: RSC-287, km 2, na travessia urbana de Montenegro.

– Obras de construção de alça de acesso: ERS-122 com a RSC-453, em Caxias do Sul.

– Obras no acostamento: ERS-474, do km 21 ao 24, em Santo Antônio da Patrulha.

– Reparos localizados e manutenção do pavimento: ERS-129, km 93 ao 97, em Vespasiano Corrêa; ERS-115, km zero ao 18 e 19 ao 32, entre Taquara e Gramado; ERS-235, do km 16 ao 20, entre Nova Petrópolis e Canela; ERS-240, do km 25 ao 27, em Capela de Santana; e ERS-040, do km 49 ao 50, em Viamão.

Roçada e limpeza: ERS-129, do km 82 ao 96, entre Muçum e Vespasiano Corrêa; ERS-130, do km 69 ao 92, entre Lajeado e Encantado; RSC-453, do km 37 ao 78, entre Estrela e Boa Vista do Sul; ERS-239, a partir do km 20 ao 50, entre Campo Bom e Taquara; ERS-235, do km 2 ao 32, entre Nova Petrópolis e Gramado; ERS-474, do km 1 ao 32, entre Santo Antônio da Patrulha e Rolante; ERS-240, do km zero ao 27, entre São Leopoldo e Bom Princípio; ERS-040, do km 11 ao 35, em Viamão; ERS-122, do km 113 ao 121, em Antônio Prado; e ERS-135, do km 5 ao 12, em Passo Fundo.

