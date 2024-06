Estradas Empresa Gaúcha de Rodovias projeta intervenções em dez estradas nesta semana

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Presença de obras nas estradas ocorrerá em 26 pontos de trabalho. Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta motoristas, pedestres e ciclistas para a execução de 26 frentes de trabalho em dez estradas nesta semana. As equipes estão trabalhando nas sondagens para a construção de uma nova ponte na ERS-130, na construção de rotatórias, reconstrução de rodovias afetadas pelas chuvas, implantação da sinalização viária, limpeza de margens, drenagens e tapa-buracos em diversos pontos do estado.

A EGR alerta para eventuais bloqueios de faixa e lentidão ou sinalizações em determinados pontos e horários de maior movimento devido à presença de operários e máquinas atuando nesses trechos. A programação pode sofrer alterações devido às condições climáticas desfavoráveis previstas.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, o cronograma de obras reforça o compromisso da estatal em reconstruir os trechos que foram destruídos com a enchente e garantir boas condições de trafegabilidade nas mais diversas regiões. “São 26 frentes de atuação que requerem atenção dos motoristas, respeito à sinalização e aos limites de velocidade”, sinaliza Vanacôr.

Na região do Vale do Taquari, as obras estão concentradas na realização de sondagens no solo para a definição da concepção da estrutura da nova ponte sobre o Rio Forqueta, na ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio. Já no quilômetro 88 da ERS-129, em Muçum, as equipes iniciaram a reconstrução de 100 metros do trecho com o preenchimento de 109 mil metros cúbicos de material rochoso. Além disso, em Cruzeiro do Sul, seguem os trabalhos de construção da rotatória no quilômetro 24 da RSC-453, e da sinalização horizontal entre os quilômetros 23 e 24. Também haverá limpeza de margens do quilômetro 94 ao 105 da ERS-129, entre Vespasiano Corrêa e Dois Lajeados.

Na Serra Gaúcha e Hortênsias, os trabalhos concentram-se na construção de um talude de contenção no quilômetro 38 da ERS-115, em Gramado e no quilômetro 05 da ERS-235, em Nova Petrópolis. Há obras de construção de rotatórias nos quilômetros quatro e oito da ERS-235, em Nova Petrópolis; e no quilômetro 45, em Canela. Está previsto reforço na sinalização entre o quilômetro 118 e 126 da ERS-129, em Guaporé, além de serviços de drenagem e tapa buracos em seis ERS, são elas: ERS-239, ERS-235, ERS-115, ERS-020, ERS-466 e ERS-129.

Na região Metropolitana, que engloba os vales do Sinos, do Paranhana e o Litoral, as equipes trabalham na reconstrução e limpeza de margens do quilômetro 25 da ERS-115, entre Gramado e Três Coroas, que desmoronou. Os serviços de limpeza se estendem do quilômetro 30 ao 35, em Gramado; na ERS-239, e também do quilômetro 45 ao 47, em Parobé, além de serviços de drenagem na ERS-239, na ERS-115 e na ERS-020.

Entre Passo Fundo e Erechim, no Norte do Estado, as equipes estarão executando a conservação e limpeza das margens da ERS-135, do quilômetro zero ao 78.

Confira a relação completa dos trechos e municípios envolvidos:

Construção de ponte:

ERS-130, no quilômetro 75, entre Arroio do Meio e Lajeado (sondagens).

Reconstrução de rodovia:

ERS-129, no quilômetro 88, em Muçum (detonações e reconstrução de talude).

ERS-115, no quilômetro 25, em Três Coroas (reconstrução de talude).

ERS-115, no quilômetro 38, em Gramado (talude de contenção).

ERS-235, no quilômetro 05, em Nova Petrópolis (reconstrução de talude).

Construção de interseção:

RSC-453, no quilômetro 23, em Cruzeiro do Sul.

ERS-235, no quilômetro 46, em Canela.

ERS-235, no quilômetro quatro, em Nova Petrópolis.

ERS-235, no quilômetro oito, em Nova Petrópolis.

Sinalização:

RSC-453, do quilômetro 23 ao quilômetro 24, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado.

ERS-129, do quilômetro 118 ao 126, em Guaporé.

Conservação, limpeza de margens e drenagens:

ERS-129, do quilômetro 94 ao 105, entre Vespasiano Corrêa e Dois Lajeados.

ERS-115, no quilômetro 25, em Três Coroas.

ERS-115, no quilômetro 30 ao 35, em Gramado.

ERS-239, do quilômetro 45 ao 47, Parobé.

ERS-040, do quilômetro 75 ao 94, entre Capivari do Sul e Balneário Pinhal.

ERS-135, do quilômetro zero ao 78, entre Passo Fundo e Erechim.

Tapa buracos:

ERS-040, ERS-235, ERS-020, ERS-466, ERS-129, ERS-130, RSC-453 e ERS-135, em toda extensão das rodovias.

