Rio Grande do Sul Empresa Gaúcha de Rodovias promove intervenções em nove rodovias ao longo desta semana

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

Obras de manutenção do pavimento entre o km 39 e o km 40 da ERS-135, em Sertão. Foto: Jorgito Santos/EGR

Nesta semana, nove rodovias do Rio Grande do Sul receberão intervenções da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). Os trabalhos serão realizados em diversas regiões do Estado e incluem a construção de viaduto, ponte e rotatória, reparos localizados e manutenção asfáltica do pavimento, além de sinalização viária, roçadas e limpeza de margens.

Em decorrência da atuação de trabalhadores e maquinários em mais de 15 frentes de trabalho, a EGR alerta os motoristas para que aumentem a atenção às sinalizações de trânsito nos trechos em obras e respeitem os limites de velocidade. Haverá a adoção de tráfego intercalado ou interrupções em alguns pontos, gerando bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção de tráfego.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, as obras desta semana reforçam o compromisso da empresa com a reconstrução de trechos destruídos pelo ciclone, mas também com a melhoria da trafegabilidade e da segurança daqueles que circulam pelas rodovias administradas.

Na Região Metropolitana e em rodovias que fazem a ligação com o litoral, as equipes trabalham na construção de uma ponte no km 3 da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha. A estrutura foi totalmente destruída pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado. Os trabalhos devem ser concluídos até o final de julho, dependendo das condições climáticas.

Para viabilizar a circulação de veículos que utilizam esse importante corredor logístico, as equipes também estão concentradas na construção de um desvio provisório ao lado da estrutura, cuja conclusão está prevista para o final desta semana. Além disso, haverá serviços de roçada e limpeza das margens da ERS-040, entre o km 45 e o km 80, entre Viamão e Capivari do Sul.

Nos vales do Sinos e do Paranhana, ocorrem serviços de roçada nas margens da ERS-239, do km 48 ao km 58, entre Parobé e Taquara, e do km 63 ao km 89, entre Rolante e Riozinho. O serviço também será executado na ERS-020, do km 67 ao km 84, entre Três Coroas e São Francisco de Paula.

Nas regiões da Serra e das Hortênsias, as atenções nas estradas estão voltadas para a execução de muros de contenção no entorno do viaduto de Gramado, localizado no km 36 da ERS-115.

Nas estradas dos vales do Taquari e do rio Pardo, as obras estão concentradas na renovação asfáltica no pavimento da RSC-453, no km 22 e do km 25 ao km 27, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado. Na medida em que a pavimentação avança, a EGR está implantando sinalização horizontal e tachas refletivas bidirecionais entre o km 21 e o km 22,5.

Além disso, seguem os trabalhos de construção de uma rotatória no km 27 da rodovia, em Lajeado. O cronograma para a região prevê ainda a execução de serviços de roçada e tapa buracos na ERS-129, do km 67 ao km 126, entre Encantado e Guaporé, na ERS-130, do km 85 ao km 97, entre Arroio do Meio e Encantado, e na RSC-453, do km zero ao km 29, entre Venâncio Aires e Lajeado.

Nas regiões Norte e Produção, haverá serviço de fresagem e renovação asfáltica entre os kms 39 e km 40 da ERS-135, em Sertão. Além disso, será realizado serviço de roçada e limpeza das margens da rodovia do km 31 ao km 48, entre Sertão e Estação.

2023-06-27