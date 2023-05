Futebol Empresário acusado de chefiar manipulação de jogos no Brasileirão continuou com o esquema mesmo após ser preso, mostram mensagens

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Imagem mostra Bruno Lopez, apontado como chefe do esquema, e conversa em celular apreendido, em Goiás. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mensagens encontradas no celular do suposto chefe do grupo suspeito de manipular de resultados de jogos de futebol, Bruno Lopez, mostram que ele teria continuado com o esquema mesmo após a prisão. O empresário foi preso no dia 14 de fevereiro deste ano e solto após uma liminar emitida quatro dias depois. Atualmente, ele está preso de forma preventiva.

“Jogador tem amanhã um meu pra fazer amarelo e finalização”, escreve o suposto chefe.

Em nota enviada ao portal de notícias G1 na quarta-feira (10), o advogado Ralph Fraga, que representa Bruno Lopez, afirmou que vai se posicionar sobre as acusações formal e processualmente no momento oportuno.

A mensagem foi enviada do celular de Bruno no dia 18 de março de 2023, dias após ele ser solto da prisão, após a primeira fase da operação. A pessoa com quem Bruno conversa sobre o esquema é identificada como “Futblack”, não tendo tido seu nome divulgado. Na conversa, eles falam sobre o esquema de jogo e, em resposta, a pessoa com quem Bruno conversa diz que depois manda “metade do lucro que tiver” à ele.

Segundo o MPGO, ainda em mensagens encontradas no celular de Bruno, já no dia 15 de abril de 2023, é possível ver ele comemorando os lucros do esquema. “Tá lindo de trabalhar agora”, escreveu.

Atuação em núcleos

Segundo o MP, o grupo criminoso cooptava jogadores com ofertas que variavam entre R$ 50 mil e R$ 100 mil para que cometessem lances específicos nos jogos – como um número determinado de faltas, levar cartão amarelo, garantir um número específico de escanteios para um dos lados e até atuar para a derrota do próprio time. Diante dos resultados previamente combinados, os apostadores obtinham lucros altos em diversos sites de apostas.

Segundo o Ministério Público, o esquema era dividido em quatro núcleos: de apostadores, financiadores, intermediadores e administrativo. Bruno Lopez, segundo a denúncia do órgão, era o chefe do núcleo de apostadores.

Os núcleos funcionavam da seguinte forma: o “Núcleo Apostadores” era formado por responsáveis por contatar e aliciar jogadores para participação no esquema delitivo. Eles também faziam pagamentos aos jogadores e promoviam apostas nos sites esportivos.

Também havia o “Núcleo Financiadores”. Eles eram os responsáveis por assegurar a existência de verbas para o pagamento dos jogadores aliciados e também nas apostas manipuladas.

Além disso, havia o “Núcleo Intermediadores”, estes eram responsáveis por indicar contatos e facilitar a aproximação entre apostadores e atletas aptos a promoverem a manipulação dos eventos esportivos.

Também havia o “Núcleo Administrativo”, que era responsável por fazer as transferências financeiras a integrantes da organização criminosa e também em benefício de jogadores cooptados.

Como a operação começou

A Operação Penalidade Máxima já fez buscas e apreensões nos endereços dos envolvidos. As investigações começaram no final de 2022, quando o volante Romário, do Vila Nova-GO, aceitou uma oferta de R$ 150 mil para cometer um pênalti no jogo contra o Sport, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Romário recebeu um sinal de R$ 10 mil, e só teria os outros R$ 140 mil após a partida, com o pênalti cometido. À época, o presidente do Vila Nova-GO, Hugo Jorge Bravo, que também é policial militar, investigou o caso e entregou as provas ao MP-GO.

Defesa

Leia a nota da defesa de Bruno Lopez na íntegra: “De igual forma à primeira fase da operação, entendemos que, por se tratar de uma denúncia extensa, com diversos anexos oriundos dos elementos extraídos na investigação, é necessário muita cautela em qualquer comentário. Apesar de se tratarem de fatos novos, jogos diferentes daqueles que foram objeto de denúncia na primeira ação penal, o crime pelo qual Bruno se encontra acusado é exatamente o mesmo, mas por situações diferentes. Como de praxe, sempre com muito respeito ao trabalho do Ministério Público e do Poder Judiciário, as acusações serão formal e processualmente respondidas no momento oportuno.” As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/empresario-acusado-de-chefiar-manipulacao-de-jogos-no-brasileirao-continuou-com-o-esquema-mesmo-apos-ser-preso-mostram-mensagens/

Empresário acusado de chefiar manipulação de jogos no Brasileirão continuou com o esquema mesmo após ser preso, mostram mensagens

2023-05-12