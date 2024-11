Polícia Empresário é condenado por provocar acidente que deixou três feridos perto do Parcão, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

O julgamento terminou na madrugada desta quarta-feira Foto: Néthaly Zardin/TJRS O julgamento terminou na madrugada desta quarta-feira. (Foto: Néthaly Zardin/TJRS) Foto: Néthaly Zardin/TJRS

O Tribunal do Júri de Porto Alegre condenou a cinco anos e cinco meses de prisão em regime inicial semiaberto um empresário de 48 anos acusado de provocar um acidente que deixou três pessoas feridas perto do Parque Moinhos de Vento, o Parcão, em abril de 2016.

O Conselho de Sentença considerou o réu culpado por três tentativas de homicídio. A sentença foi lida na madrugada desta quarta-feira (13) pelo juiz da 1ª Vara do Júri, Francisco Luís Morsch, que presidiu o julgamento. Quanto aos crimes conexos de omissão de socorro às vítimas e fuga do local do acidente, houve prescrição.

Durante o julgamento, iniciado na manhã de terça-feira (12), foram ouvidas 12 testemunhas – oito de acusação e quatro de defesa – e o réu.

De acordo com a denúncia do MP (Ministério Público), o empresário Thiago Brentano dirigia um Audi sob efeito de álcool e com a carteira de habilitação suspensa. Ao ultrapassar um sinal vermelho em alta velocidade durante um racha, colidiu contra um táxi e, em seguida, bateu em um Peugeot estacionado, que foi lançado contra pedestres. O réu negou que estava participando de um racha.

As vítimas Thomaz Attílio Lodi Coletti e Rafaela Cruz Perrone, que passeavam com um cachorro na calçada, foram atingidas, assim como Diego Pereira Rodrigues, passageiro do carro conduzido pelo réu. Thiago respondeu por tripla tentativa de homicídio, com dolo eventual ao assumir o risco com sua conduta imprudente, de acordo com a denúncia.

