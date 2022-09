Geral Empresário que agrediu mulher em academia de São Paulo sai do País

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

O empresário Thiago Antonio Fernandes Vieira, de 42 anos, foi denunciado por lesão corporal contra mulher e corrupção de menores. (Foto: Reprodução/Instagram)

O empresário Thiago Antonio Brennand Fernandes Vieira, de 42 anos, que agrediu uma mulher dentro de uma academia, em São Paulo (SP), não está mais no Brasil. Na noite de domingo (4), o MP (Ministério Público) de São Paulo o denunciou por lesão corporal contra mulher e corrupção de menores. O caso foi revelado pelo programa Fantástico, da TV Globo.

A defesa alegou que Thiago viajou para o exterior em voo de carreira “sem que existisse qualquer restrição que o impedisse de se ausentar do país”. Os advogados afirmam que ele tem data de retorno ao Brasil “e está à disposição de autoridades”.

Na denúncia oferecida à Justiça, o MP pediu a apreensão do passaporte dele e a obrigação de manter o endereço atualizado. O promotor ainda representou que o investigado entregasse o documento no cartório da 6ª Vara Criminal. Em caso de recusa, pediu que fosse expedido mandado de busca e apreensão. O pedido não foi analisado pela Justiça a tempo.

Indenização

O MP pediu uma indenização de R$ 100 mil em danos morais para a vítima da academia por conta da infração penal sofrida. O juiz ainda irá se manifestar sobre o caso.

Além disso, o promotor Bruno César Cruz de Assis argumentou também que todas as agressões ocorreram na presença do filho de Thiago e o menino, menor de idade, foi induzido pelo comportamento do pai nas ofensas às mulheres.

“Após os atos de violência perpetrados por seu genitor, ‘que seu pai estava lhe cuspindo porque você é uma puta e merecia’, repetindo a frase algumas vezes, além de também ofender outra aluna do estabelecimento, que tentou apaziguar a situação, chamando-a de ‘puta’ e ‘vagabunda'”, escreveu.

“Estimulado pela truculência do exemplo que lhe foi dado por seu pai momentos antes, ameaçou outro aluno da academia na recepção do local, pelo simples fato dele reprovar o comportamento do denunciado, afirmando para mencionado aluno que era para ele ‘calar a boca porque senão também iria levar um pau aqui dentro'”, completou.

O MP entendeu que o denunciado cometeu a corrupção do adolescente, o induzindo a praticar os atos infracionais de injúria e ameaça. A defesa de Thiago foi procurada e informou que se manifestará apenas nos autos do processo.

O promotor recomendou medidas para que Thiago não se aproxime ou tenha contato com a vítima, a proibição da entrada de Thiago na academia e a apreensão do passaporte do empresário. As informações são do portal de notícias G1.

