Colunistas Empresário quer a iniciativa privada na fiscalização do segmento de combustíveis

Por Leandro Mazzini | 24 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Bizarro

Após tentar tomar a presidência da Vale à força e ser desconvidado para reunião com o presidente Lula da Silva, o megaempresário do setor de infraestrutura e logística Rubens Ometto colocou seu time de executivos para convencer o vice-presidente Geraldo Alckmin a criar uma fiscalização pela iniciativa privada no segmento de combustíveis. Papel institucional da ANP. A absurda ideia de criar uma força privada comandada pelo mega empresário para fiscalizar seus concorrentes é defendida pelo ex-deputado Emerson Kapaz, acusado pelo Ministério Público de ser um dos “sanguessugas” por ter desviado recursos voltados para compra de ambulâncias no Ministério da Saúde. Seu parceiro da defesa do bizarro modelo é deputado federal Júlio Lopes, ex-secretário de Sergio Cabral e que também foi alvo da operação Lava Jato.

Coro

Há exatos sete anos, em meio ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, perícia feita por técnicos do Senado concluiu que a petista não teve responsabilidade nas supostas “pedaladas fiscais”. Na terça, 22, por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) manteve o arquivamento de uma ação contra Dilma pelas pedaladas. A decisão reacendeu o coro nas fileiras petistas: “Golpe”.

Repaginação

Porto Seguro, no litoral Sul na Costa do Descobrimento, ganhou repaginação visual na sua famosa Passarela da Cultura. A Coelba, subsidiária de distribuição da Neoenergia na Bahia, aterrou a fiação secular de mais de 30 postes. A obra foi visitada por jornalistas de seis países que participaram da 16ª edição do e-mundi (encontro mundial da imprensa). Em Caraíva, conhecida como 1º vilarejo do Brasil, a fiação é toda subterrânea. A Coelba investiu R$ 10 milhões para reforçar a energia no vilarejo.

Divã

Pesquisa da Ticket, marca da Edenred Brasil de vale-refeição e vale-alimentação, aponta que mais da metade dos profissionais brasileiros (56%) nunca contou com apoio psicológico ou psiquiátrico. Entre os 44% que já se consultaram, 22% o fizeram no último ano, 5% nos últimos 24 meses, 4% recorreram à ajuda nos últimos 36 meses e 13% há mais de três anos.

Lista

Mesmo com número menor de votos (20) que o 1º colocado (22), a advogada Daniela Teixeira lidera a lista de apostas para assumir uma vaga no STJ na cota dos advogados. A escolha é do presidente Lula da Silva, que vem sendo pressionado a indicar uma mulher para o cargo. Também integram a lista os advogados Luiz Allemand e Otavio Rodrigues.

Máquinas

O setor de máquinas agrícolas aposta alto na Expointer, feira agrícola do Rio Grande do Sul que começa no sábado, 26. São nada menos que 170 expositores com destaques para tratores e colheitadeiras. Os negócios chegaram a R$ 6,6 bilhões em 2022 e o valor deve ser superado este ano, mesmo diante da redução nos lucros dos produtores na safra atual.

ESPLANADEIRA

# MESC realiza 1º Encontro Nacional “Eu Sou Catador” em Brasília entre os dias 23 e 25.

# Alta Geek Editora traz para o Brasil os quadrinhos “Um passeio no inferno”, de Garth Ennis.

# Governo do Acre ganha prêmio Excelência em Competitividade 2023 por redução de desmatamento e queimadas.

# ExpoQueijo Brasil 2023 acontece entre os dias 24 e 27 em MG.

# Dados do INCA revelam que tabagismo é responsável por 85% dos casos de câncer de pulmão.

# Pesquisa FGV mostra que inflação pelo IPC-S caiu 0,18% na última semana.

Leandro Mazzini, com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/empresario-quer-que-a-iniciativa-privada-na-fiscalizacao-do-segmento-de-combustiveis/

Empresário quer a iniciativa privada na fiscalização do segmento de combustíveis

2023-08-24