Por Bruno Laux | 24 de agosto de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Repasse de emendas

Membros do Palácio do Planalto afirmam que o governo federal deve liberar até sexta-feira cerca de R$5 bilhões em emendas parlamentares ao Congresso. O repasse ocorre em paralelo à semana de importantes votações de interesse do Planalto que tramitam nas Casas Legislativas.

Investimentos canadenses

O presidente em exercício Geraldo Alckmin recebeu nesta quarta-feira em Brasília o líder do fundo de pensão canadense CPPIB, John Graham, para dialogar sobre os investimentos do país norte-americano no Brasil. Ao comentar sobre o encontro nas redes sociais, Alckmin destacou que “há muito dinheiro no mundo, esperando apenas bons projetos e segurança jurídica”.

Lista de militares

O ministro da Defesa, José Múcio, solicitou uma reunião com a Polícia Federal a partir da negativa da corporação em fornecer a lista de nomes dos militares que se reuniram com o hacker Walter Delgatti em 2022. Nos bastidores, membros da PF desacreditam que os relacionados serão punidos pelas Forças Armadas.

Moeda comum

Durante a abertura da cúpula do BRICS nesta quarta-feira, o presidente Lula afirmou que a criação de uma moeda comum para transações comerciais entre países do bloco reduziria suas vulnerabilidades. O líder brasileiro realizou também críticas ao sistema financeiro Global, apontando a falta de representatividade de instituições como o FMI e o Banco Mundial.

Cirurgias agendadas

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que passará por três cirurgias no próximo mês. Os procedimentos serão realizados para tratar de problemas de septo, refluxo e abdômen, decorrentes da facada que recebeu durante as eleições presidenciais de 2018.

Presença necessária

Investigadores da PF afirmam que a possível ausência de Jair Bolsonaro no depoimento à corporação sobre o caso dos desvios de presentes pode prejudicar sua situação na Justiça. Caso ele não compareça ao depoimento que ocorrerá simultaneamente com a oitiva de seus aliados, todos poderão ser submetidos a medidas cautelares mais rigorosas.

Mais joias

A Polícia Federal trabalha com a hipótese de que mais joias, além dos presentes já apontados em suas investigações, tenham sido levadas para os Estados Unidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. As suspeitas ocorrem a partir da ausência de registros no Gabinete de Documentação sobre alguns itens negociados pelo tenente-coronel Mauro Cid.

Assunto descartado

O líder da CPMI dos Atos Golpistas, deputado federal Arthur Maia (União-BA), reiterou nesta quarta-feira que a comissão não irá apurar o caso dos desvios de presentes na gestão Bolsonaro, e tampouco deve solicitar a quebra de sigilos do ex-presidente. O parlamentar destacou que não identifica na situação nenhuma relação com as invasões do dia 8 de janeiro.

MP aprovada

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a Medida Provisória do governo federal que reajusta o salário mínimo nacional para R$1320 e amplia a faixa de isenção do IR. O texto, que encerra seu prazo de validade no próximo dia 28, depende ainda de aprovação do Senado para ser encaminhado à sanção presidencial.

Aprovação celebrada

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) celebrou nas redes sociais a aprovação do projeto do Marco Temporal de demarcação de terras indígenas na Comissão de Agricultura do Senado. O parlamentar afirmou em uma publicação nesta quarta-feira que “agora a batalha contra o discurso ‘vitimista latifundiário’ é na Comissão de Constituição e Justiça”.

Avaliação de proposta

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, propôs um prazo de 15 dias para avaliar as demandas de mobilidade urbana apresentadas pela Frente Nacional dos Prefeitos nesta quarta-feira. Ao lado do prefeito Sebastião Melo, lideranças municipais solicitaram ao Executivo federal o repasse de auxílio financeiro para manutenção do transporte coletivo.

Compromissos em Brasília

Cumprindo agendas em Brasília nesta quarta-feira, o prefeito Sebastião Melo foi ao Senado para tratar de pautas sobre a reforma tributária, em uma reunião que contou com a presença do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Posteriormente o líder porto-alegrense esteve dialogando sobre a revitalização do 4º Distrito, participando também de um evento onde Porto Alegre foi reconhecida como a 3ª capital mais empreendedora do país.

Recursos ao agro

O BRDE disponibilizará cerca de R$350 milhões para novos financiamentos durante a 46ª edição da Expointer. Os recursos são voltados prioritariamente a iniciativas de sustentabilidade no agronegócio, abrangendo ações de ampliação de armazenagem, irrigação e aquisição de máquinas e produtos agrícolas.

Nomeação de professores

A prefeitura de Porto Alegre nomeará até o final do ano 791 professores que foram aprovados no mais recente concurso público promovido pelo Executivo da Capital. Os profissionais serão alocados em vagas na educação infantil, anos iniciais, educação especial e para diferentes disciplinas.

Avanços rodoviários

O prefeito em exercício Ricardo Gomes participou nesta quarta-feira do encontro do Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre, na sede da Fecomércio-RS. Ele integrou as discussões com as demais gestões municipais sobre o avanço de ações e investimentos em rodovias federais e estaduais em suas cidades.

CPIs paralelas

O vereador Cassiá Carpes (PP) afirmou nesta quarta-feira que o fato de haver duas CPIs simultâneas para apurar supostas irregularidades na Secretaria de Educação de Porto Alegre tem feito com que a população fale mal da Câmara Municipal. Ele destacou que não integra nenhum dos colegiados por acreditar que a atual estrutura de debate “vira confusão”.

Mudança administrativa

A prefeitura de Gravataí inicia nesta quinta-feira o processo de transferência de suas atividades para o novo centro administrativo municipal nos prédios do campus da Ulbra no município. A mudança ocorre a partir de um acordo da gestão municipal com a Aelbra, o qual permitirá a transferência das estruturas públicas para o novo local em paralelo à manutenção das atividades de ensino na universidade.

