Economia Empresários defendem confinamento da população para enfrentar o coronavírus e salvar a economia

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Os empresários defendem a continuação dos serviços essenciais para abastecimento Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Empresários brasileiros passaram a pedir aos governos estaduais e ao comitê de crise do governo federal que determinem o confinamento da população como medida fundamental para a crise provocada pela pandemia de coronavírus.

Eles partem da avaliação de que a paralisação da economia é irreversível, mas acreditam que a decisão pode acelerar a retomada do setor. Eles pedem a continuação dos serviços essenciais para abastecimento, mas usam a China como exemplo para defender a necessidade do isolamento.

Os pedidos têm sido feitos desde a semana passada e foram reforçados em uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira (20). O empresário Abílio Diniz foi um dos mais enfáticos, de acordo com informações da Coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

Representantes de outros setores produtivos também defendem o confinamento da população como única alternativa para a turbulência passar rápido.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia

Deixe seu comentário