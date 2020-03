A medida também estabelece que, no período, o trabalhador não irá receber salário. O empregador “poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal”. Essa ajuda, no entanto, não será de natureza salarial e o valor poderá ser definido livremente por meio de negociação entre empregado e empregador. Benefícios como plano de saúde devem ser mantidos.

A medida provisória também trata de normas para a realização de home office e prevê que férias possam ser antecipadas. Para trabalhadores da área de saúde e serviços considerados essenciais, as férias podem ser suspensas.

Além disso, a MP determina a suspensão da exigência de recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente a março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. Isso pode ser feito independentemente do número de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo de atividade econômica e da adesão prévia.