Acontece Empresários e poder público se reúnem para discutir o futuro de grande modal de transportes do interior gaúcho

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O município de Estrela tem ligações por estradas para várias regiões, além de ferrovia e porto. Foto: Frederico Sehn/Divulgação Foto: Frederico Sehn/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em uma iniciativa que reúne empresários do transporte rodoviário de cargas, o desenvolvimento de um dos maiores polos logísticos do Rio Grande do Sul entra em discussão no próximo dia 11 de outubro. É quando o porto da cidade de Estrela vai sediar o 1º Congresso de Logística dos Vales.

Promovido pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs) e pela Empresa Pública de Logística Estrela (E-Log), o evento terá empresários, especialistas e agentes públicos debatendo inovações do setor e formas de permitir um melhor aproveitamento dos modais de transporte que o município oferece.

“As empresas de transporte são muito importantes para a economia dos Vales do Rio Pardo e do Taquari. Atualmente, elas empregam aproximadamente cinco mil pessoas”, informa o vice-presidente de Transportes do Setcergs, Diego Tomasi. “É um setor bastante pujante, por isso é importante pensar o futuro dos assuntos ligados à logística.”

Estrela tem uma condição única: a capacidade para atender os três modais, rodo, hidro e ferroviário. “A logística está presente dentro das indústrias, no comércio e em muitos outros campos”, lembra a diretora administrativa da E-Log, Renata Cherini. “A discussão sobre logística, multimodalidade e desenvolvimento é do interesse de toda a região.”

Para o presidente da CIC Vale do Taquari, Ivandro Carlos Rosa, o Congresso de Logística representa a busca de ações para fomentar a economia da região. “A logística é estratégica, determinante para a viabilidade de muitos negócios instalados na região ou que eventualmente queiram vir a se instalar aqui”, projeta.

O Congresso

Será um dia dedicado ao debate e ao networking. A programação contempla ainda momentos de integração, e o público inscrito poderá conferir os estandes das empresas com exposição de produtos e serviços.

A participação no evento não tem custo, porém é necessário que o público faça um credenciamento prévio pelo Sympla até o dia 05 de outubro. Uma novidade é a abertura de vagas para estudantes de cursos que englobam a área da logística.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece