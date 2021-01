Já a Latam informou que adicionou quase três mil voos entre dezembro passado e este mês. Em novembro, a capacidade da companhia subiu a 55,3% de 48,7%, em outubro.

São 44 destinos no País, com maior procura para as cidades de praia e do Nordeste, destinos que impulsionaram as vendas no último trimestre do ano passado.

A Voepass, grupo que reúne as companhias Passaredo e Map, também aumentou o número de voos para os destinos mais procurados no verão da empresa, como Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Foz do Iguaçu, a partir de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.