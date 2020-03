Saúde Empresas de elevadores divulgam cartilha com sugestões de cuidados para a prevenção do coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

(Foto: Reprodução)

O elevador é um meio de transporte imprescindível nas cidades brasileiras. Em tempos de coronavírus, esses equipamentos precisam ser ainda mais higienizados para preservar a saúde dos usuários. Em todo Brasil são cerca de 400 mil elevadores. Atenta a grave ameaça à de saúde pública, a Associação Brasileira das Empresas de Elevadores (ABBEL) lança uma cartilha com orientações e dicas de cuidados básicos nos elevadores para reduzir a disseminação do novo coronavírus no país.

O objetivo é alertar usuários, síndicos, empresas de manutenção de elevadores e trabalhadores do setor: todos podem se expor a riscos de saúde, se não adotarem medidas preventivas. “Sem saber que você saiba, alguém contaminado com o Coronavirus (COVID-19) pode utilizado o elevador antes de você”, alerta a cartilha. “Alguém pode espirrado dentro da cabina e/ou tocado o mesmo botão que você irá apertar”.

Recomendações para o uso do elevador em edifícios residenciais ou comerciais:

Evite usar o elevador quando estiver cheio, espere sempre a próxima viagem.

Caso precise descer apenas dois andares ou subir um único pavimento, opte pelas escadas. Evite o elevador.

Acione o botão de chamada do elevador com o auxílio de um lenço de papel descartável. Adote o mesmo procedimento no botão interno da cabina para acionar o seu pavimento.

Adote o mesmo procedimento do uso de um lenço de papel descartável nas portas de pavimento do tipo Eixo Vertical. Ou seja, aquelas que necessitam serem puxadas com a mão para entrar e empurrá-las para sair da cabina.

Ao viajar no elevador evite encostar nas paredes da cabina.

O condomínio deve efetuar a higienização do interior da cabina, se possível, no intercalo de duas horas, dependendo do fluxo de pessoas que circulam pelo elevador.

É preciso cuidado para não aplicar produtos de limpeza diretamente sobre as peças como botões, visores, indicadores de posição, subteto etc. Isso pode atacar as peças como acrílicos e plásticos.

Umedeça um tecido especial para limpeza no produto e passe suavemente sobre as partes do elevador.

Nunca utilize produtos abrasivos e esponjas de aço para não riscar os componentes. A mesma recomendação acima vale para os botões e puxadores de porta que ficam no pavimento.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde

Deixe seu comentário