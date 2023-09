Política Empresas envolvidas na Lava-Jato devem mais de R$ 8 bilhões em acordos de leniência

Os acordos totais com sete companhias somam R$ 11,5 bilhões.

As principais construtoras e empresas envolvidas na Lava-Jato pagaram apenas 28% do valor total dos acordos de leniência que acordaram com a Controladoria-Geral da União (CGU) como reparo ao erário pelos desvios confessados no âmbito da operação.

Os acordos totais com sete companhias somam R$ 11,5 bilhões. São elas: Novonor (ex-Odebrecht), Braskem, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, OAS, UTC e Nova Participações (ex-Engevix). Desse montante, conforme a CGU, foram efetivamente pagos até o momento R$ 3,24 bilhões. Braskem, Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa fizeram os maiores desembolsos. Ainda existem pouco mais de R$ 8 bilhões, portanto, para serem quitados.

Os acordos de leniência estão em xeque após decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anula provas fornecidas pela Odebrecht. O magistrado chamou essas informações de “imprestáveis” e determinou que esses elementos não podem mais ser considerados em processos criminais, eleitorais e de improbidade administrativa.

Em paralelo, uma ação movida no Supremo por partidos aliados do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pede a suspensão dos acordos de leniência firmados por empresas no âmbito da Lava-Jato.

Os advogados do PSOL, do PCdoB e do Solidariedade argumentam, entre outros pontos, que os acordos foram assinados sob coação com donos de companhias mantidos na cadeia e que teria havido abuso no cálculo das multas. O relator da ação é o ministro André Mendonça.

Acordo de leniência

Conforme o Ministério Público Federal (MPF), o sentido do acordo de leniência é impor compromisso e responsabilidade às pessoas jurídicas que voluntariamente se propõem a romper com o envolvimento com a prática ilícita e adotar medidas para manter suas atividades de forma ética e sustentável, em cumprimento à sua função social”.

“Em troca desse compromisso, somado à efetiva colaboração que resulte na identificação dos demais envolvidos na infração e na obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração, a pessoa jurídica é beneficiada com abrandamento de sanções”, acrescenta o MPF.

De acordo com o governo federal, a Controladoria-Geral da União (CGU) detém competência exclusiva para celebrar acordos de leniência com empresas investigadas pela prática de atos lesivos no âmbito do poder executivo federal e contra a administração pública estrangeira.

“Com o acordo, as empresas podem ter as sanções isentas ou atenuadas – o que inclui a aplicação de multa e também a pena de inidoneidade (proibição de contratar com o poder público) – desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo”, informa o governo.

“O acordo é um instrumento sancionador negocial, celebrado com uma pessoa jurídica, que colabora, de livre e espontânea vontade, entregando informações e provas sobres os atos de corrupção de quem tem conhecimento e sobre os quais assume a sua responsabilidade objetiva.”

