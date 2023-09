Economia Empresas querem subsídio do governo para tirar do papel projetos de hidrogênio verde e de combustível sustentável de aviação

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Empresas ligadas ao hidrogênio verde anunciaram, em agosto, a criação da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde. (Foto: Divulgação)

Empresas envolvidas na transição energética dizem que é necessária a concessão de subsídios para tirar do papel projetos de grande potencial como o de hidrogênio verde e de combustível sustentável de aviação. No caso do hidrogênio verde, a reivindicação é de barateamento da energia elétrica.

Tido como o país que pode ter o hidrogênio verde mais barato do mundo, o Brasil é, ao menos por ora, apenas um celeiro de projetos na área. O mesmo acontece com a indústria de combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês). Apesar de o País ser considerado uma nação com grande potencial para explorar o produto, ainda não tem refinarias em construção. Para tirarem os projetos do papel, empresas envolvidas na transição energética têm dito em Brasília que isso só poderá ser feito se houver concessão de subsídios.

Com os países ricos, principalmente os Estados Unidos, inundando suas economias com subsídios e financiamentos para projetos relacionados à energia limpa, ficou mais difícil para uma empresa instalada no Brasil ser competitiva. Apenas o governo americano está oferecendo US$ 369 bilhões (R$ 1,8 trilhão) em incentivos e financiamentos para o setor de energia limpa. Especialistas, porém, lembram que os objetivos americanos vão além de incentivar uma indústria nascente e que o Brasil não tem a mesma capacidade fiscal para fazer algo semelhante.

Movimento

Por aqui, empresas ligadas ao hidrogênio verde – uma das principais apostas do mundo para reduzir as emissões de carbono – anunciaram, em agosto, a criação da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde.

Entre as demandas da entidade está o barateamento da energia elétrica para a produção do hidrogênio.

“O Brasil tem hoje um excesso de energia, mas, para fazer frente aos incentivos de outros países, é preciso diminuir o custo dessa energia para os projetos de hidrogênio verde avançarem”, diz o presidente da entidade, Luis Viga. “Com o barateamento da energia, com aportes da União, devemos também criar mecanismos de demanda para o hidrogênio verde que podem ajudar a catapultar a neoindustrialização verde no Brasil”, afirma.

O executivo também comanda no Brasil a Fortescue, uma mineradora australiana que está investindo em hidrogênio no mundo todo e que tem um projeto de R$ 20 bilhões para o porto de Pecém, no Ceará. A Fortescue já tem um terreno alugado no complexo portuário para erguer sua usina, mas, segundo Viga, é preciso a garantia de energia elétrica barata para a obra ser iniciada.

