Economia Empréstimo do saque-aniversário do FGTS pode ser aprovado mesmo com nome sujo; saiba como solicitar

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser antecipado, em forma de empréstimo, para quem quer um dinheiro extra, de maneira imediata, e pode ser aprovado até mesmo para as pessoas que estão com o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Essa modalidade está disponível apenas para quem aderiu ao saque-aniversário, que permite sacar parte do valor do fundo uma vez ao ano, no mês de aniversário. Além disso, é necessário que o cliente tenha uma conta ativa ou inativa vinculada ao FGTS, possua conta poupança ou corrente na Caixa e que não tenha empréstimo em atraso com a Caixa.

Sem a adesão do saque-aniversário, o trabalhador só poderá ter acesso ao montante em casos de demissões, sendo liberado apenas o valor referente à multa rescisória. No empréstimo, é possível antecipar até cinco anos do saque.

Com juros

No entanto, apesar de parecer vantajoso, solicitar o empréstimo vai gerar também cobranças de juros. Na Caixa, as taxas de juros são de 1,49% ao mês. É possível também realizar a operação em outros bancos, porém, cada instituição cobra uma taxa de juros diferente. O pagamento da dívida ocorre com o valor do saque-aniversário, na data da parcela anual prevista para a modalidade, de acordo com calendário.

Como solicitar

Para solicitar o empréstimo do saque-aniversário do FGTS é preciso que o trabalhador escolha essa modalidade no aplicativo do FGTS, no site, nas agências, Internet Banking Caixa ou ainda pelo aplicativo Caixa TEM.

A antecipação pode ser efetuada no próprio aplicativo do Caixa TEM, no campo “simulação”, ou ainda por meio de outros bancos.

