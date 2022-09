Mundo Morre Ken Starr, promotor que investigou relações sexuais de Monica Lewinsky e o ex-presidente Bill Clinton

13 de setembro de 2022

Ken Starr, o promotor que, em 1998, investigou a relação entre Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos, e Monica Lewinsky, uma ex-estagiária da Casa Branca, morreu nesta terça-feira (13) aos 76 anos.

Ele morreu na cidade de Houston, devido a complicações de uma cirurgia, segundo a família.

Starr ficou conhecido como o promotor especial que investigou o escândalo de sexo e perjúrio que levou ao impeachment do então presidente Clinton.

A investigação sobre o caso de Clinton com a ex-estagiária foi apresentada no Congresso. O texto, conhecido como “o relatório Starr”, chegou a ser comercializado e foi um sucesso de vendas.

O texto descrevia os encontros sexuais do presidente e argumentava que a tentativa de Clinton de encobrir o caso oferecia motivos para impeachment.

“De acordo com a senhora Lewinsky, ela fez sexo oral com o presidente em nove ocasiões. Em todas as nove dessas ocasiões, o presidente acariciou e beijou seus seios nus. Ela o chamava de ‘Lindo’; de vez em quando, ele a chamava de ‘Querida’, ‘Bebê’ ou, às vezes, ‘Querida’”, escreveu o promotor.

Clinton sofreu um impeachment por ter negado seu relacionamento em seu depoimento à Justiça, em dezembro de 1998. No Senado, Clinton venceu um julgamento e permaneceu no cargo.

Beyoncé

Monica Lewinsky quer que Beyoncé remova citação sobre ela em “Partition”. Já que Beyoncé está editando as letras, Monica tem um pedido. Lewinsky, a ex-estagiária da Casa Branca twittou a notícia de Beyoncé removendo um insulto da música “Heated” em seu novo álbum “Renaissance” com uma sugestão.

“Humm, enquanto estamos nisso … #Partition”, Lewinsky twittou. “Partition” é uma faixa do quinto álbum de estúdio da cantora, de 2013. Na música, Beyoncé canta: Ele estourou todos os meus botões/ ele rasgou minha blusa/ ele, no estilo de Monica Lewinski, estava no meu vestido.

Em 2021, Lewinsky disse a Jake Tapper, da CNN norte-americana, que “o que é realmente importante lembrar no mundo de hoje é que nunca deveríamos ter chegado a um lugar onde o consentimento fosse uma questão”.

“Então foi totalmente inapropriado como o homem mais poderoso, meu chefe, 49 anos”, disse ela. “Eu tinha 22 anos, literalmente recém-saída da faculdade. E acho que os diferenciais de poder são algo que eu nunca poderia imaginar as consequências aos 22, o que entendo obviamente de forma tão diferente aos 48.”

