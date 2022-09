Mundo Preços de voos e hoteis em Londres disparam antes do funeral da rainha Elizabeth II

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

A monarca mais longeva do Reino Unido morreu na última quinta (8) na Escócia. (Foto: Reprodução)

Os preços dos hotéis em Londres e das passagens aéreas para a capital britânica estão subindo, à medida que centenas de milhares de pessoas viajam para a cidade antes do funeral da rainha Elizabeth II, na segunda-feira (19), proporcionando algum alívio ao turismo local em meio a problemas econômicos.

Desde o anúncio da morte da monarca, na última quinta (8), a tarifa média de um hotel em Londres aumentou para US$ 384 por noite, ante US$ 244, segundo Hayley Berg, economista-chefe da startup de viagens Hopper.

A corrida por acomodações ocorre no momento em que turistas visitam a capital para prestar suas homenagens e com delegações estrangeiras chegando para o funeral, que irá atrair um grande número de pessoas.

Centenas de milhares de pessoas devem passar pelo caixão entre a noite desta quarta (14) e o início do dia do funeral.

Os preços médios de um voo de ida e volta dos Estados Unidos para Londres com partida nos dias 15, 16 e 17 de setembro eram de US$ 1.120, US$ 1.054 e US$ 967, respectivamente, mostraram os dados da Hopper.

Isso se compara a um preço médio para uma viagem de ida e volta transatlântica de US$ 710.

O crescimento das viagens à medida que as restrições da pandemia foram flexibilizadas aumentaram as tarifas de hotel para níveis recordes, de acordo com dados da empresa de análise STR.

Os britânicos também gastaram muito em celebrações para comemorar o Jubileu de Platina de Elizabeth durante um fim de semana de quatro dias em junho.

Uma libra mais fraca também está atraindo pessoas do exterior e o influxo pode impulsionar restaurantes, pubs e museus que ainda se recuperam da crise provocada pela pandemia e com níveis recordes de inflação.

Caixão

O caixão com o corpo da rainha Elizabeth II chegou na tarde desta terça-feira (13) ao Palácio de Buckingham, onde foi recebido por seu sucessor, o rei Charles III, e seus outros filhos, netos e cônjuges. O cortejo fúnebre percorreu as ruas de Londres, depois de ter deixado a Escócia em um avião da Força Aérea Real, após ser velado na Catedral de St. Giles, em Edimburgo.

Sob aplausos de uma multidão, o carro foi recebido em uma cerimônia que contou com a presença do rei Charles III e a rainha consorte Camilla, além dos príncipes William e Harry e outros membros da realeza.

Nesta quarta, o caixão será levado ao Westminster Hall, onde será realizado um velório aberto durante os próximos quatro dias. A expectativa é de que ao menos 750 mil pessoas passem no local, que estará com segurança reforçada, para se despedir da monarca.

Já o funeral de Estado, que deve reunir cerca de 500 representantes internacionais, incluindo presidentes e premiês (entre eles Jair Bolsonaro, do Brasil). O sepultamento de Elizabeth II será no Castelo de Windsor, na Capela Memorial George VI, ao lado do túmulo de seu pai.

