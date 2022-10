Porto Alegre Encaminhado projeto de lei para passe livre nas eleições

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Projeto prevê passe livre nas datas envolvendo eleições com voto obrigatório Foto: Alex Rocha/PMPA Projeto prevê passe livre nas datas envolvendo eleições com voto obrigatório Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito Sebastião Melo encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei do Executivo que inclui a previsão de passe livre nas datas envolvendo eleições com voto obrigatório. Conforme a proposta – que altera a Lei Complementar nº 362, de 1995 -, serão contemplados os dias de eleições majoritárias e proporcionais em níveis federal, estadual e municipal.

Melo reforça que a intenção do governo, inicialmente, era definir gratuidade aos passageiros em vulnerabilidade social, mas em diálogo com os vereadores da base do governo foi definido o projeto pelo passe livre irrestrito.

“Um tema caro à população, como o acesso ao transporte, foi usado de forma demagógica e eleitoreira a poucos dias do primeiro turno. Como somos um governo de diálogo e construção, voltamos à Câmara para enfrentar a pauta de forma transparente e com responsabilidade”, afirma o prefeito.

Na última quinta-feira (29), o prefeito e integrantes da gestão estiveram no Ministério Público para definir acordo e viabilizar a gratuidade à população de baixa renda, na construção que envolveu ainda Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas e a presidência da Câmara Municipal. Por decisão judicial, o dia 2 de outubro teve passe livre.

Histórico

No primeiro ano da gestão, em 2021, a prefeitura propôs e debateu com a sociedade e o Legislativo um conjunto de medidas para enfrentar a crise do transporte coletivo, que permitiram manter em R$ 4,80 a tarifa dos ônibus e não nos R$ 6,65 estimados.

As providências incluíram a retirada gradativa dos cobradores, redução à metade das isenções e a revisão do passe livre, junto com o aporte de R$ 100 milhões neste ano pelos cofres públicos.

Em nível nacional, não há prática entre as capitais de conceder passe livre nas eleições, inclusive porque a regra na organização do sistema eleitoral é o cidadão votar próximo ao domicílio.

Melo pontuou o debate nacional sobre incluir o financiamento do passe livre nas eleições. Em Porto Alegre, o custo é estimado em mais de R$ 1 milhão a cada dia da operação.

Vice-presidente de Mobilidade da Frente Nacional de Prefeitos, o prefeito reforça que a entidade trabalhará com os gestores municipais das regiões metropolitanas para que nas próximas eleições haja uma fonte de financiamento dentro do orçamento das eleições.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre